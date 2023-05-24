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Когда ВСУ начнут учиться на американских танках Abrams: ответ Пентагона

Новина українською →
Вашингтон, Среда 24 мая 2023 08:35
Когда ВСУ начнут учиться на американских танках Abrams: ответ Пентагона Фото: спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные в ближайшее время приступят к обучению на американских танках Abrams. Это произойдет в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Патрика Райдера в комментарии "Голос Америки".

По его словам, обучение украинских танкистов начнется "в течение следующей недели или около того".

По данным издания, около 250 украинских военных прибудут в Германию, они будут учиться на американских Abrams. Эту информацию журналистов подтвердили источники в Пентагоне.

Танки Abrams для Украины.

Как сообщалось, США выделят для Украины 31 танк Abrams в рамках танковой коалиции. Пентагон сразу заявил, что намерен заказать для ВСУ новые танки, но впоследствии решили отправить танки M1A1 Abrams. Их модифицируют для украинских военных.

Глава Пентагона заявил, что Abrams, которые пройдут модификацию, поступят в Украину в начале осени. В то же время в Минобороны Украины отметили, что эти танки не будут участвовать в контрнаступлении, поскольку украинские танкисты только готовятся начать обучение.

Ожидается, что учения будут длиться около 10 недель, а специальные танки уже прибыли в Германию.

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Когда ВСУ начнут учиться на американских танках Abrams: ответ Пентагона
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