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Танки Abrams для обучения украинских военных доставлены в Германию, - Пентагон

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Понедельник 15 мая 2023 21:45
Танки Abrams для обучения украинских военных доставлены в Германию, - Пентагон Фото: официальный представитель Пентагона Патрик Райдер (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки доставили в Германию 31 танк Abrams, которые будут использоваться для обучения военных ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Патрика Райдера.

"Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию", - сказал Райдер.

По его словам, их будут использовать для подготовки к дальнейшему обучению украинских танкистов.

Представитель Пентагона добавил, что украинские военные, по оценкам США, прибудут на учебу в течение нескольких следующих недель.

В Пентагоне пояснили, что 31 танк Abrams, который будет отправлен в Германию для обучения ВСУ, не попадет на фронт.

Глава Пентагона заявил, что Abrams, которые пройдут модификацию, поступят в Украину в начале осени.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что американские танки не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.

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