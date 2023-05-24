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Коли ЗСУ почнуть навчатися на американських танках Abrams: відповідь Пентагону

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Вашингтон, Середа 24 травня 2023 08:35
Коли ЗСУ почнуть навчатися на американських танках Abrams: відповідь Пентагону Фото: речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові найближчим часом розпочнуть навчання на американських танках Abrams. Це станеться протягом тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера у коментарі "Голос Америки".

За його словами, навчання українських танкістів розпочнуться "протягом наступного тижня чи близько того".

За даними видання, близько 250 українських військових прибудуть до Німеччини, вони будуть вчитися на американських Abrams. Цю інформацію журналістів підтвердили джерела у Пентагоні.

Танки Abrams для України

Як повідомлялося, США виділять для України 31 танк Abrams у рамках танкової коаліції. Пентагон відразу заявив, що збирається замовити для ЗСУ нові танки, але згодом вирішили відправити танки M1A1 Abrams. Їх модифікують для українських військових.

Глава Пентагону заявив, що Abrams, які пройдуть модифікацію, надійдуть в Україну на початку осені. Водночас у Міноборони України наголосили, що ці танки не будуть брати участь у контрнаступі, оскільки українські танкісти лише готуються розпочати навчання.

Очікується, що навчання триватимуть близько 10 тижнів, а спеціальні танки вже прибули у Німеччину.

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Коли ЗСУ почнуть навчатися на американських танках Abrams: відповідь Пентагону
Коли ЗСУ почнуть навчатися на американських танках Abrams: відповідь Пентагону
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