Коли ЗСУ почнуть навчатися на американських танках Abrams: відповідь Пентагону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера у коментарі "Голос Америки".

За його словами, навчання українських танкістів розпочнуться "протягом наступного тижня чи близько того".

За даними видання, близько 250 українських військових прибудуть до Німеччини, вони будуть вчитися на американських Abrams. Цю інформацію журналістів підтвердили джерела у Пентагоні.

Танки Abrams для України

Як повідомлялося, США виділять для України 31 танк Abrams у рамках танкової коаліції. Пентагон відразу заявив, що збирається замовити для ЗСУ нові танки, але згодом вирішили відправити танки M1A1 Abrams. Їх модифікують для українських військових.

Глава Пентагону заявив, що Abrams, які пройдуть модифікацію, надійдуть в Україну на початку осені. Водночас у Міноборони України наголосили, що ці танки не будуть брати участь у контрнаступі, оскільки українські танкісти лише готуються розпочати навчання.

Очікується, що навчання триватимуть близько 10 тижнів, а спеціальні танки вже прибули у Німеччину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.