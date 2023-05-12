Танки Abrams поступят в Украину в начале осени, - Остин

Американские танки Abrams предположительно поступят в Украину в начале осени этого года.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков, начало осени – таков прогноз", - сказал он. Остин также отметил, что сейчас США разворачивают инфраструктуру для поддержки и обслуживания танков.