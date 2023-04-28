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Резников: танков Abrams не будет в этом контрнаступлении, экипажи уже поехали на учения

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Киев, Пятница 28 апреля 2023 12:25
Резников: танков Abrams не будет в этом контрнаступлении, экипажи уже поехали на учения Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Американские танки Abrams не примут участие в этом контрнаступлении ВСУ. Украинские экипажи уже поехали на учения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что Украина получила современные системы вооружения, особенно в части "бронированного кулака". Речь идет о бронированных машинах и танках, в частности Leopard 2 и Challenger 2. По словам Резникова, обещанные танки Leopard 1 и американские Abrams будут предоставлены позже.

"Танки Abrams в этом контрнаступлении принять участие не успеют, но наши экипажи уже поехали на обучение. Но, кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа - БТР и БМП. Это и Bradley, и Marder, и Stryker, и CV 90 из Швеции будут. Там завершаются еще курсы подготовительные", - заявил министр.

Резников подчеркнул, что сама техника подготовлена и частично доставлена, но украинские военные завершают прохождение учений на некоторых типах вооружения.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что партнеры предоставили Украине 98% обещанной техники. По его словам, страны НАТО вооружили более девяти бригад ВСУ.

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, Украина уже получила от Дании артиллерийские установки Caesar французского производства.

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