Конец эпохи "пикселя": ВСУ переходят на камуфляж, копирующий Multicam
Вооруженные силы Украины сменят камуфляж ММ-14, больше известный в народе, как "пиксель", на новую форму. Военные будут носить камуфляж ММ-25, который является копией иностранного Multicam.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте "Партнер МОУ" и издание "Милитарный".
"Доводим до вашего сведения, что Центральным управлением развития материального обеспечения утвержден маскировочный рисунок "ММ-25" для дальнейшего использования в изготовлении предметов вещевого имущества", - сказано в сообщении.
Официально вид нового камуфляжа не разглашается. В то же время ряд профильных милитарных изданий пишет, что камуфляжный рисунок "ММ-25", который будут применять при изготовлении имущества для военных - это не что иное, как всемирно известный Multicam.
Фото: камуфляж "Мультикам" (wikipedia.org)
"Сроки перехода на новую форму не сообщаются. Учитывая текущую численность ВСУ, на полную смену формы может уйти несколько лет. Также пока неизвестно, когда первые комплекты новой формы поступят в войска", - пишет "Милитарный".
Европа будет покупать у США оружие для Украины
Напомним, США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран. Благодаря соглашению, Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов. Его у США купят страны Европы.
По словам генсека НАТО Марка Рютте, в рамках соглашения Украина может получить огромное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов. При этом США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.
Но с другой стороны, как рассказал посол США при НАТО Мэтью Уитакер, США стремятся быстро поставлять вооружение Украине в соответствии с планом президента Дональда Трампа по закупке оружия Европой. Поэтому в Вашингтоне рассматривают возможность продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов.