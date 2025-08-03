Конец эпохи "пикселя": ВСУ переходят на камуфляж, копирующий Multicam

Вооруженные силы Украины сменят камуфляж ММ-14, больше известный в народе, как "пиксель", на новую форму. Военные будут носить камуфляж ММ-25, который является копией иностранного Multicam.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте "Партнер МОУ" и издание "Милитарный".