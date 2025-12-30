Аптечка по стандартам НАТО: чем должен быть обеспечен каждый военный ВСУ

Каждого военного в Украине должны обеспечивать индивидуальной аптечкой по стандартам тактической медицины. Речь идет об аптечке медицинской общевойсковой индивидуальной (АМОИ), состав которой утвержден приказом Министерства обороны Украины №506 от 24 июля 2024 года.

В Минобороны отмечают, что обновленная аптечка бойца ВСУ соответствует международному стандарту IFAK и обеспечивает полный цикл помощи - от остановки массивного кровотечения до профилактики гипотермии.

Как сообщают в ведомстве, такой стандарт аптечки базируется на протоколах TCCC (Tactical Combat Casualty Care), опыте современной войны и практиках стран НАТО. АМОИ является обязательным элементом снаряжения и выдается каждому защитнику.

