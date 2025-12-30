ua en ru
Аптечка по стандартам НАТО: чем должен быть обеспечен каждый военный ВСУ

Вторник 30 декабря 2025 06:40
UA EN RU
Аптечка по стандартам НАТО: чем должен быть обеспечен каждый военный ВСУ Фото: Аптечка военных в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Каждого военного в Украине должны обеспечивать индивидуальной аптечкой по стандартам тактической медицины. Речь идет об аптечке медицинской общевойсковой индивидуальной (АМОИ), состав которой утвержден приказом Министерства обороны Украины №506 от 24 июля 2024 года.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как сообщают в ведомстве, такой стандарт аптечки базируется на протоколах TCCC (Tactical Combat Casualty Care), опыте современной войны и практиках стран НАТО. АМОИ является обязательным элементом снаряжения и выдается каждому защитнику.

Что входит в аптечку

Состав АМОИ полностью соответствует алгоритму M.A.R.C.H. - последовательности действий при оказании домедицинской помощи в боевых условиях.

Для остановки кровотечения:

  • два турникета вороткового типа;
  • два гемостатических бинта с химическим веществом для конверсии турникета и остановки узловых кровотечений;
  • компрессионный бандаж с абсорбирующим элементом (от 14 см) и прессованные марлевые бинты.

Для ранений грудной клетки и глаз:

  • пара окклюзионных наклеек на гелевой основе (по меньшей мере одна - с клапаном) для оказания помощи при открытом пневмотораксе;
  • жесткий щиток для защиты глаза при проникающих ранениях, предотвращающий дальнейшее давление и деформацию глазного яблока.

Фармакологический набор ("pill-pack"):

  • антибиотик (моксифлоксацин или левофлоксацин);
  • обезболивающие препараты (парацетамол, мелоксикам).

Вспомогательные средства:

  • атравматические ножницы;
  • термоодеяло;
  • нитриловые перчатки;
  • лейкопластырь на тканевой основе.

Почему важна карточка пострадавшего

Неотъемлемой частью АМОИ является карточка пострадавшего (форма №002/о). Она изготовлена из влагостойкого материала и заполняется непосредственно на поле боя.

В карточке фиксируют:

  • время наложения турникета;
  • зоны поражения;
  • введенные препараты.

Эти данные используются для дальнейшей цифровизации медицинской информации, формирования электронной медицинской карты и являются юридическим подтверждением ранения для получения социальных гарантий.

В Минобороны отмечают, что обновленная аптечка бойца ВСУ соответствует международному стандарту IFAK и обеспечивает полный цикл помощи - от остановки массивного кровотечения до профилактики гипотермии.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как организовано питание в ВСУ: что входит в ежедневный рацион военных, сколько раз в день их кормят, какие продукты предусмотрены Каталогом питания, а также в чем разница между обычным и усиленным сухпайком и для кого он предназначен.

Также мы рассказывали, что по словам президента Владимира Зеленского, в 2025 году государство улучшило снабжение боевых подразделений, ввело прямую финансовую поддержку бригад и работает над справедливым распределением личного состава. В дальнейшем планируется дальнейшее усиление фронта, в частности беспилотной составляющей, а также подготовка решений на заседание Ставки.

