Аптечка по стандартам НАТО: чем должен быть обеспечен каждый военный ВСУ
Каждого военного в Украине должны обеспечивать индивидуальной аптечкой по стандартам тактической медицины. Речь идет об аптечке медицинской общевойсковой индивидуальной (АМОИ), состав которой утвержден приказом Министерства обороны Украины №506 от 24 июля 2024 года.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как сообщают в ведомстве, такой стандарт аптечки базируется на протоколах TCCC (Tactical Combat Casualty Care), опыте современной войны и практиках стран НАТО. АМОИ является обязательным элементом снаряжения и выдается каждому защитнику.
Что входит в аптечку
Состав АМОИ полностью соответствует алгоритму M.A.R.C.H. - последовательности действий при оказании домедицинской помощи в боевых условиях.
Для остановки кровотечения:
- два турникета вороткового типа;
- два гемостатических бинта с химическим веществом для конверсии турникета и остановки узловых кровотечений;
- компрессионный бандаж с абсорбирующим элементом (от 14 см) и прессованные марлевые бинты.
Для ранений грудной клетки и глаз:
- пара окклюзионных наклеек на гелевой основе (по меньшей мере одна - с клапаном) для оказания помощи при открытом пневмотораксе;
- жесткий щиток для защиты глаза при проникающих ранениях, предотвращающий дальнейшее давление и деформацию глазного яблока.
Фармакологический набор ("pill-pack"):
- антибиотик (моксифлоксацин или левофлоксацин);
- обезболивающие препараты (парацетамол, мелоксикам).
Вспомогательные средства:
- атравматические ножницы;
- термоодеяло;
- нитриловые перчатки;
- лейкопластырь на тканевой основе.
Почему важна карточка пострадавшего
Неотъемлемой частью АМОИ является карточка пострадавшего (форма №002/о). Она изготовлена из влагостойкого материала и заполняется непосредственно на поле боя.
В карточке фиксируют:
- время наложения турникета;
- зоны поражения;
- введенные препараты.
Эти данные используются для дальнейшей цифровизации медицинской информации, формирования электронной медицинской карты и являются юридическим подтверждением ранения для получения социальных гарантий.
В Минобороны отмечают, что обновленная аптечка бойца ВСУ соответствует международному стандарту IFAK и обеспечивает полный цикл помощи - от остановки массивного кровотечения до профилактики гипотермии.
