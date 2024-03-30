Брак в онлайне. Украинцы смогут жениться по видеосвязи в "Дії"
Украинцы смогут жениться онлайн через приложение "Дія". Брак будут заключать по видеосвязи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
Как отметил министр, правительство поддержало постановление о возможности женитьбы в онлайн-режиме. Федоров объяснил, что украинцы смогут жениться прямо в приложении "Дія".
"Это особенно актуально для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии", - отметил он.
Женить пары по видеосвязи будет работник ЗАГСа, а документы они засвидетельствуют "Дія.Підписом".
"Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире. Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в Дії", - добавил Федоров.
Напомним, что в "Дії" также можно подать онлайн-заявление на регистрацию брака.
Ранее министр по цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новые услуги в "Дії". Речь идет о кабинете пациента, услугах для ветеранов и не только.
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