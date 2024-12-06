В Украине празднуют День святого Николая: можно ли отмечать его дважды

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День святого Николая по новоюлианскому календарю, на который ПЦУ перешла в сентябре прошлого года. Однако некоторые из детей и взрослых до сих пор не привыкли к новой дате этого праздника.

РБК-Украина рассказывает, когда раньше отмечали День святого Николая и почему дата изменилась, а также можно ли отмечать этот праздник дважды в год.

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День святого Николая в Украине

День святого Николая - день памяти христианского святого Николая Мирликийского (Чудотворца). Этот праздник имеет как древние церковные обычаи, так и народные, которые сохранились до сих пор.

Традиции чтить святого Николая и дарить в этот день подарки популярны среди многих украинцев.

Некоторые придерживаются также давней традиции заботиться в этот день о ближних:

организовывают благотворительные мероприятия в церквях или общинах

принимают участие в благотворительных проектах

посещают детские дома

дарят подарки нуждающимся и т.д.

В населенных пунктах Украины к этому дню могут также приурочивать открытие "центральной" елки, украшенной к рождественским и новогодним праздникам.

Кроме того, перед праздником в разных локациях открываются праздничные резиденции христианского святого.

В День святого Николая люди могут обращаться к Чудотворцу с молитвами и просить защиты для семьи, здоровья, счастья в любви или успехов в разных делах.

Раньше этот церковный праздник приходился на 19 декабря. Однако после перехода Православной Церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь, все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.

Теперь День святого Николая в Украине отмечают 6 декабря. В этом году праздник пришелся на пятницу.

День святого Николая в церковном календаре (скриншот: pomisna.info)

Можно ли отмечать День святого Николая дважды

В комментарии для РБК-Украина ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко напомнил, что так называемый "новый стиль" приводит к соответствию астрономический и церковный календарь.

"Мне кажется, как это ни странно, что самый легкий переход (на другой календарь, - Ред.) происходит для людей больше церковных. Которые, якобы, с одной стороны должны быть более консервативными... Но те, кто еженедельно посещает церковь, знают праздники на следующую неделю", - заметил эксперт.

По его словам, после перехода на новый календарь оказалось - для людей церковных - что они живут "не "в числе", а "праздниками" - праздничным циклом".

"И, в принципе, когда ты регулярно посещаешь храм, то вот этот переход по датам не так чувствуется. А вот люди, которые в церковь ходят по праздникам... На большие праздники, или на какие-то дни особенные для себя, для семьи... Им труднее. Потому что у них осталось в памяти: "День святого Николая - 19 число". А не 6 декабря. Те же, кто в церкви, знают: "Вот, Николая, в эту пятницу будет", - объяснил священник.

Он подчеркнул, что ПЦУ "живет" сейчас по новоюлианскому календарю. Так что если считать День святого Николая церковным праздником, отмечать его нужно один раз в год - 6 декабря.

"Мы (Церковь, - Ред.) будем праздновать Николая 6 декабря... Если же это вопрос подарков... Если человек хочет дарить подарки ребенку дважды - пожалуйста. То есть если люди будут вспоминать о святом Николае еще один день - пусть будет", - считает протоиерей.

В то же время, он отметил: главное, чтобы это "было продолжением тех добрых дел, которые делал святой Николай".

"И эти подарки делались не только внутри семьи. Но и добрые дела распространялись вокруг. В этом нет ничего такого. Но Церковь, церковные приходы, уже определенным образом определились. И я почти не знаю приходов, которые живут двумя стилями", - рассказал эксперт.

По его мнению, "эта история с двумя Николаями - скорее всего больше разговоры, чем реальное празднование дважды Дня святого Николая".

"Но если это подарки - подарки можно дарить хоть каждый день", - подытожил Коваленко.