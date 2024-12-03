Цены удивят? Сколько будут стоить "живые" елки в этом году

Уже на этой неделе ГП "Леса Украины" начинает продажу новогодних елок. Цены на праздничные деревья будут зависеть от их высоты и выбранного региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГП "Леса Украины" в Facebook.

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Как выращивают и заготавливают праздничные елки и сосны

В ГП "Леса Украины" рассказали, что елки к рождественским и новогодним праздникам лесоводы выращивают на специальных плантациях (которые есть в каждой области).

При этом срок выращивания таких деревьев составляет от 4 до 8 лет.

"Этот "новогодний урожай" - самый быстроспелый. Ведь обычно деревья растут, в зависимости от породы, от 60 лет и старше", - уточнили в государственном предприятии.

Отмечается, что рождественские елки и сосны заготавливаются во время рубок формирования и оздоровления лесов, поэтому никакого вреда экосистеме от этого не будет. Только польза.

"Кроме того, у лесоводов можно купить елку или сосну в горшке и получить квалифицированные советы относительно того, как по завершению праздников пересадить и ухаживать за деревом", - напомнили украинцам.

В завершение в госпредприятии добавили, что при официальной покупке дерева уплачиваются налоги, из которых формируется бюджет общины и всей страны.

Сколько деревьев будут продавать в Киевской и Житомирской областях

В столичном лесном офисе ГП "Леса Украины" (который объединяет леса Киевской и Житомирской областей) подтвердили, что старт реализации новогодних елок запланирован уже на текущую неделю.

Уточняется, что лесничества этих регионов планируют заготовить более 15 тысяч деревьев:

в филиалах Киевской области - 2,8 тысячи деревьев

в филиалах Житомирской области - 12,3 тысячи деревьев

"Все деревья выращивают на специальных плантациях и во время рубок формирования и оздоровление лесов. Никакого вреда экосистемам это не несет", - рассказали украинцам.

В столичном лесном офисе добавили, что специальная система электронного учета гарантирует легальность и экологическую безопасность. Речь идет о том, что каждое выставленное на продажу дерево:

проходит тщательный отбор - с контролем формы кроны, плотности ветвей и общего состояния

будет иметь бирку с уникальным номером, которую можно проверить на официальном сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины

Какой может быть стоимость новогоднего дерева в этом году

Согласно информации ГП "Леса Украины", в этом году цены на рождественские елки остаются неизменными.

"В среднем 1 метр стоит 135 грн. Цена может отличаться в зависимости от региона", - рассказали украинцам.

Пост ГП "Леса Украины" (скриншот: facebook.com/ForestsOfUkraine)

Тем временем в столичном лесном офисе уточнили, что цены на праздничные елки в этом году:

будут в пределах от 125 до 435 гривен

будут зависеть от высоты и выбранного региона

"Также предлагаем для продажи елки в горшках. Цена на елки в горшках - от 230 до 570 гривен, в зависимости от размера и возраста. Это экологически ответственное решение, которое помогает сохранить живое дерево", - подчеркнули в госпредприятии.

Уточняется, что приобрести елку можно:

в лесничествах ГП "Леса Украины"

возле лесничеств Киевской и Житомирской областей

на центральных рынках общин Киевской и Житомирской областей

"Для удобства покупателей рождественские ярмарки будут работать каждый день с 9:00 до 19:00. Советуем заблаговременно планировать покупку", - подытожили в столичном лесном офисе.

Публикация столичного лесного офиса ГП "Леса Украины" (скриншот: facebook.com/CapitalForestryOffice)