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В Киеве официально открыли главную праздничную елку страны: как она выглядит (фото, видео)

Пятница 06 декабря 2024 17:54
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В Киеве официально открыли главную праздничную елку страны: как она выглядит (фото, видео) Главную елку страны зажгли на Софийской площади Киева (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 6 декабря, на Софийской площади в Киеве состоялось официальное открытие главной праздничной елки страны. Это торжественное событие традиционно приурочили ко Дню святого Николая.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Как выглядит главная праздничная елка в Киеве

Установка и обустройство главной новогодней елки, согласно решению Совета обороны Киева, состоялось на территории Софийской площади столицы.

В Киеве официально открыли главную праздничную елку страны: как она выглядит (фото, видео)Праздничная елка расположена на Софийской площади Киева (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Этот процесс, как и в предыдущие годы, проходил исключительно за средства меценатов - без привлечения денег из бюджета.

В Киеве официально открыли главную праздничную елку страны: как она выглядит (фото, видео)Главная елка Украины засияла в столице 6 декабря (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в этом году высота главной елки страны составляет 15 метров. Она белого цвета, символизирующего начало нового, чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество и Новый год. Дерево украшено светло-голубой гирляндой длиной 2 километра и 2 тысячами бирюзовых игрушек.

В Киеве официально открыли главную праздничную елку страны: как она выглядит (фото, видео)Главная елка Украины засияла в столице 6 декабря (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кличко также отметил, что символичный дизайн елки гармонично сочетается с величественным фасадом Софии Киевской, создавая волшебную праздничную атмосферу. Рядом обустроена фотозона "Крылья Феникса", которая, по его словам, станет популярным местом для снимков в период праздников.

В Киеве официально открыли главную праздничную елку страны: как она выглядит (фото, видео)Главная елка Украины засияла в столице 6 декабря (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Еще раньше мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что обустроить новогоднюю елку собственными силами предложило ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Речь идет:

  • о монтажных работах
  • о демонтажных работах
  • об обслуживание елки

Рождественские и новогодние праздники в Киеве

Напомним, ранее Совет обороны Киева рекомендовал всем субъектам хозяйствования города (независимо от формы собственности) воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время рождественских и новогодних праздников.

В случае организации таких мероприятий в помещениях, необходимо соблюдать режим ограничения использования электрической энергии, мер безопасности, а также учесть необходимость наличия укрытия.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Рождество и новогодние праздники в столице состоятся: без массовых собраний и мероприятий, без ярмарок и развлечений, с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии.

5 декабря в Киеве стартовала продажа елок к праздникам. Официальные елочные ярмарки (базары) расположены в разных локациях всех районов города и будут работать до 31 декабря.

Тем временем лесопарковые хозяйства Киева и районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений начали кампанию по предотвращению самовольных вырубок вандалами хвойных деревьев в канун рождественских и новогодних праздников.

Речь идет, в частности, об организации специальных рейдов и патрулирований (при участии работников Государственной экологической инспекции и Патрульной полиции), а также обработке деревьев специальными химическими растворами.

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