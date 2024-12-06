В Киеве официально открыли главную праздничную елку страны: как она выглядит (фото, видео)
Сегодня, 6 декабря, на Софийской площади в Киеве состоялось официальное открытие главной праздничной елки страны. Это торжественное событие традиционно приурочили ко Дню святого Николая.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Как выглядит главная праздничная елка в Киеве
Установка и обустройство главной новогодней елки, согласно решению Совета обороны Киева, состоялось на территории Софийской площади столицы.
Праздничная елка расположена на Софийской площади Киева (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Этот процесс, как и в предыдущие годы, проходил исключительно за средства меценатов - без привлечения денег из бюджета.
Главная елка Украины засияла в столице 6 декабря (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в этом году высота главной елки страны составляет 15 метров. Она белого цвета, символизирующего начало нового, чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество и Новый год. Дерево украшено светло-голубой гирляндой длиной 2 километра и 2 тысячами бирюзовых игрушек.
Главная елка Украины засияла в столице 6 декабря (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Кличко также отметил, что символичный дизайн елки гармонично сочетается с величественным фасадом Софии Киевской, создавая волшебную праздничную атмосферу. Рядом обустроена фотозона "Крылья Феникса", которая, по его словам, станет популярным местом для снимков в период праздников.
Главная елка Украины засияла в столице 6 декабря (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Еще раньше мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что обустроить новогоднюю елку собственными силами предложило ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Речь идет:
- о монтажных работах
- о демонтажных работах
- об обслуживание елки
Рождественские и новогодние праздники в Киеве
Напомним, ранее Совет обороны Киева рекомендовал всем субъектам хозяйствования города (независимо от формы собственности) воздержаться от массовых мероприятий на открытых локациях во время рождественских и новогодних праздников.
В случае организации таких мероприятий в помещениях, необходимо соблюдать режим ограничения использования электрической энергии, мер безопасности, а также учесть необходимость наличия укрытия.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Рождество и новогодние праздники в столице состоятся: без массовых собраний и мероприятий, без ярмарок и развлечений, с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии.
5 декабря в Киеве стартовала продажа елок к праздникам. Официальные елочные ярмарки (базары) расположены в разных локациях всех районов города и будут работать до 31 декабря.
Тем временем лесопарковые хозяйства Киева и районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений начали кампанию по предотвращению самовольных вырубок вандалами хвойных деревьев в канун рождественских и новогодних праздников.
Речь идет, в частности, об организации специальных рейдов и патрулирований (при участии работников Государственной экологической инспекции и Патрульной полиции), а также обработке деревьев специальными химическими растворами.
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