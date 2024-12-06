В Киеве официально открыли главную праздничную елку страны: как она выглядит (фото, видео)

Сегодня, 6 декабря, на Софийской площади в Киеве состоялось официальное открытие главной праздничной елки страны. Это торжественное событие традиционно приурочили ко Дню святого Николая .

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Как выглядит главная праздничная елка в Киеве

Установка и обустройство главной новогодней елки, согласно решению Совета обороны Киева, состоялось на территории Софийской площади столицы.

Праздничная елка расположена на Софийской площади Киева (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Этот процесс, как и в предыдущие годы, проходил исключительно за средства меценатов - без привлечения денег из бюджета.

Главная елка Украины засияла в столице 6 декабря (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в этом году высота главной елки страны составляет 15 метров. Она белого цвета, символизирующего начало нового, чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество и Новый год. Дерево украшено светло-голубой гирляндой длиной 2 километра и 2 тысячами бирюзовых игрушек.

Главная елка Украины засияла в столице 6 декабря (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кличко также отметил, что символичный дизайн елки гармонично сочетается с величественным фасадом Софии Киевской, создавая волшебную праздничную атмосферу. Рядом обустроена фотозона "Крылья Феникса", которая, по его словам, станет популярным местом для снимков в период праздников.

Главная елка Украины засияла в столице 6 декабря (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Еще раньше мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что обустроить новогоднюю елку собственными силами предложило ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Речь идет: