"Денег нет". В КГГА ответили, будут ли в Киеве елка и новогодние празднования
Решение об установлении новогодней елки в Киеве и формате городских празднований будет принято после консультаций с командованием сил обороны города. Основным фактором остаются текущая ситуация с безопасностью и действующие ограничения.
Об этом РБК-Украина сообщили в КГГА.
Бюджет на елку не предусмотрен
В КГГА отмечают, что в городском бюджете 2025 года не предусмотрены средства на установку главной елки страны на Софийской площади.
"Выделение средств из бюджета города Киева по отрасли "Культура и искусство" на закупку, установку, разработку дизайна, обустройство и обслуживание главной новогодней елки, празднование Рождества Христова и Нового года, проведение тематических мероприятий и т.д. не предусмотрено", - сообщили в ведомстве.
В КГГА подчеркивают, что окончательное решение о возможности установки главной новогодней елки, концепции и формата городских новогодних празднований будут принимать с учетом безопасности киевлян и рекомендаций сил обороны города.
Комендантский час во время праздников
КГГА отметили, что продолжительность комендантского часа во время зимних праздников будет определять военное командование, учитывая текущую и прогнозируемую ситуацию с безопасностью накануне Рождества и Нового года.
В предыдущие годы елку устанавливали за деньги меценатов
Добавим, что в предыдущие годы во время действия военного положения елку в Киеве устанавливали на спонсорские деньги, поскольку бюджет не предусматривал таких расходов.
В 2024 году праздничное дерево было белым с голубыми гирляндами. Белый цвет символизировал белый холст - жизнь с чистого листа, а голубые гирлянды - чистое небо над страной.
Напомним, что теперь елку традиционно зажигают 6 декабря - в День Св. Николая по новому стилю.
