"Денег нет". В КГГА ответили, будут ли в Киеве елка и новогодние празднования

Киев, Пятница 31 октября 2025 17:53
UA EN RU
"Денег нет". В КГГА ответили, будут ли в Киеве елка и новогодние празднования Будут ли устанавливать в этом году елку в Киеве (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Решение об установлении новогодней елки в Киеве и формате городских празднований будет принято после консультаций с командованием сил обороны города. Основным фактором остаются текущая ситуация с безопасностью и действующие ограничения.

Об этом РБК-Украина сообщили в КГГА.

Бюджет на елку не предусмотрен

В КГГА отмечают, что в городском бюджете 2025 года не предусмотрены средства на установку главной елки страны на Софийской площади.

"Выделение средств из бюджета города Киева по отрасли "Культура и искусство" на закупку, установку, разработку дизайна, обустройство и обслуживание главной новогодней елки, празднование Рождества Христова и Нового года, проведение тематических мероприятий и т.д. не предусмотрено", - сообщили в ведомстве.

В КГГА подчеркивают, что окончательное решение о возможности установки главной новогодней елки, концепции и формата городских новогодних празднований будут принимать с учетом безопасности киевлян и рекомендаций сил обороны города.

Комендантский час во время праздников

КГГА отметили, что продолжительность комендантского часа во время зимних праздников будет определять военное командование, учитывая текущую и прогнозируемую ситуацию с безопасностью накануне Рождества и Нового года.

В предыдущие годы елку устанавливали за деньги меценатов

Добавим, что в предыдущие годы во время действия военного положения елку в Киеве устанавливали на спонсорские деньги, поскольку бюджет не предусматривал таких расходов.

В 2024 году праздничное дерево было белым с голубыми гирляндами. Белый цвет символизировал белый холст - жизнь с чистого листа, а голубые гирлянды - чистое небо над страной.

Напомним, что теперь елку традиционно зажигают 6 декабря - в День Св. Николая по новому стилю.

Смотрите также фото и видео главной елки страны на Софийской площади в Киеве в 2024 году.

Ранее мы также рассказывали, сколько стоили "живые" елки в 2024 году.

