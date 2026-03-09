Когда Пасха 2026 в Украине: точная дата и почему православная и католическая не совпадают
Пасха - один из важнейших праздников в церковном календаре. Однако в 2026 году христиане восточного и западного обрядов будут отмечать его в разные дни.
Подробнее о том, почему даты праздника отличаются для православных и католиков, а также когда отмечать Светлое Христово Воскресение в этом году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Разные даты: христиане восточного и западного обрядов будут праздновать Пасху в разные воскресенья апреля.
- Причина расхождения: православные и католики используют разные методы расчета праздника (пасхалии).
- Календарь ПЦУ: переход на "новый" стиль не изменил правила вычисления даты Светлого Христова Воскресения.
- Продолжительность праздника: согласно церковной традиции, пасхальный период - больше месяца.
Как определяется дата Пасхи
Пасха считается важнейшим христианским праздником, подготовка к которому длится в течение 40-дневного Великого поста.
Для вычисления даты Светлого Христова Воскресения существует общее правило: его отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия (речь идет условно о 21 марта).
Несмотря на это общее правило, православные и католики используют разные методы расчета (пасхалии), поэтому дни празднования часто не совпадают.
Пасха 2026 в западной традиции
Римско-католическая церковь и большинство протестантских общин определяют дату Пасхи по григорианскому календарю.
В 2026 году западные христиане будут отмечать этот праздник в воскресенье, 5 апреля.
Пасхальное воскресенье в календаре Святого Престола Ватикана (скриншот: vatican.va)
Когда будет отмечать Пасху ПЦУ
С 2023 года Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, который считается точнее юлианского и ближе к астрономическим событиям, чем григорианский.
При этом дата Пасхи является общей как для сторонников "старого" (юлианского), так и "нового" (новоюлианского) стилей.
В 2026 году православные верующие будут отмечать этот праздник в воскресенье, 12 апреля (через неделю после католиков).
Пасхальное воскресенье в православном церковном календаре (скриншот: pomisna.info)
Продолжительность празднования по традиции ПЦУ
Хотя главные торжества приходятся на один день - воскресенье, фактически празднование Пасхи длится 40 дней. Ведь именно столько времени Спаситель находился со своими учениками после Воскресения.
Завершается этот период в среду шестой недели после праздника - в день Отдания Пасхи, который символизирует последний день пребывания Иисуса Христа на земле перед Вознесением.
