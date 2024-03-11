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Когда Украина сможет получить замороженные на Западе российские деньги: ответ Кубракова

Украина Россия, Понедельник 11 марта 2024 09:58
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Когда Украина сможет получить замороженные на Западе российские деньги: ответ Кубракова Фото: министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова, Ростислав Шаправский

На Западе активно обсуждается тема передачи Украины хотя бы процентов по замороженным российским активам. Эти деньги Украина в лучшем случае сможет получить в этом году, но реальнее - уже в следующем.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Есть позиция США, есть позиция ЕС - они немного отличаются. Но точно можно сказать, что в этом году решения по использованию замороженных российских активов будут приняты на уровне соответствующего законодательства стран-партнеров. Это уже мы видим, что это происходит", - отметил министр.

По его мнению, эти средства в лучшем случае хотя бы частично Украина может использовать в конце этого года, но реалистично - это уже следующий год.

Передача конфискованных российских активов

Напомним, в последнее время вопрос конфискации российских активов в пользу Украины становится все более актуальным на фоне отсутствия новой помощи Соединенных Штатов Америки.

Всего с начала войны в странах Запада заморозили около 300 миллиардов долларов российских активов.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила направить активы РФ на военную помощь Украине.

На днях Совет кантонов Швейцарии (верхняя палата парламента) поддержал идею о передаче замороженных российских активов Украине.

При этом 7 марта украинское правительство провело совещание по конфискации активов страны-агрессора.

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