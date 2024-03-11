Когда Украина сможет получить замороженные на Западе российские деньги: ответ Кубракова

На Западе активно обсуждается тема передачи Украины хотя бы процентов по замороженным российским активам. Эти деньги Украина в лучшем случае сможет получить в этом году, но реальнее - уже в следующем.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Есть позиция США, есть позиция ЕС - они немного отличаются. Но точно можно сказать, что в этом году решения по использованию замороженных российских активов будут приняты на уровне соответствующего законодательства стран-партнеров. Это уже мы видим, что это происходит", - отметил министр.

По его мнению, эти средства в лучшем случае хотя бы частично Украина может использовать в конце этого года, но реалистично - это уже следующий год.