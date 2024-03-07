Парламент Швейцарии поддержал конфискацию активов России в пользу Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

В ходе голосования в верхней палате парламента 29 швейцарских депутатов поддержали инициативу, 19 - выступили против, а еще три - удержались. Нижняя палата парламента поддержала такую идею еще в прошлом году.

Решение парламента дает правительству возможность создать международно-правовую базу для использования активов государств-агрессоров для выплаты репараций пострадавшим странам.

Правительство будет разрабатывать инициативу, согласно которой замороженные средства центрального банка агрессора или активы его государственных компаний могли бы быть законно переданы государству, подвергшемуся нападению.

"Факты действительно очень ясны. Россия серьезно нарушила международное право. Поэтому она должна возместить причиненный ущерб. В настоящее время ведутся международные дискуссии о механизмах компенсации, и Швейцария принимает в них участие, используя свои знания, навыки и весь свой опыт в этой области", - рассказал во время выступления в Совете кантонов министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

Стоит заметить, что в Швейцарии хранится более 8 миллиардов долларов резервов и активов российского центрального банка.

Конфискация российских активов

Напомним, последнее время вопрос конфискации российских активов в пользу Украины становится все более актуальным на фоне отсутствия новой помощи от Соединенных Штатов Америки.

Всего с начала войны в странах Запада заморозили около 300 млрд долларов российских активов.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить активы РФ на военную помощь Украине.

При этом сегодня, 7 марта, украинское правительство провело совещание насчет конфискации активов страны-агрессора.