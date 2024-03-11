ua en ru
Пн, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли Україна зможе отримати заморожені на Заході російські гроші: відповідь Кубракова

Україна Росія, Понеділок 11 березня 2024 09:58
UA EN RU
Коли Україна зможе отримати заморожені на Заході російські гроші: відповідь Кубракова Фото: міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова, Ростислав Шаправський

На Заході активно обговорюється тема передачі України хоча б відсотків з заморожених російських активів. Ці гроші Україна у кращому випадку зможе отримати цього року, але реальніше - вже наступного.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Є позиція США, є позиція ЄС – вони трохи відрізняється. Але точно можна сказати, що в цьому році рішення щодо використання заморожених російських активів будуть прийняті на рівні відповідного законодавства країн-партнерів. Це вже ми бачимо, що це відбувається", - відзначив міністр.

На його думку, ці кошти в кращому випадку хоча б частково Україна може використовувати в кінці цього року, але реалістично - це вже наступний рік.

Передача конфіскованих російських активів

Нагадаємо, останнім часом питання конфіскації російських активів на користь України стає дедалі актуальнішим на тлі відсутності нової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Усього з початку війни в країнах Заходу заморозили близько 300 мільярдів доларів російських активів.

Нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала направити активи РФ на військову допомогу Україні.

Днями Рада кантонів Швейцарії (верхня палата парламенту) підтримала ідею про передачу заморожених російських активів Україні.

При цьому 7 березня український уряд провів нараду щодо конфіскації активів країни-агресора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Конфіскація майна Війна Росії проти України
NEWS
Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень, - Кубраков
Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень, - Кубраков
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог