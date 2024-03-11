Коли Україна зможе отримати заморожені на Заході російські гроші: відповідь Кубракова

На Заході активно обговорюється тема передачі України хоча б відсотків з заморожених російських активів. Ці гроші Україна у кращому випадку зможе отримати цього року, але реальніше - вже наступного.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Є позиція США, є позиція ЄС – вони трохи відрізняється. Але точно можна сказати, що в цьому році рішення щодо використання заморожених російських активів будуть прийняті на рівні відповідного законодавства країн-партнерів. Це вже ми бачимо, що це відбувається", - відзначив міністр.

На його думку, ці кошти в кращому випадку хоча б частково Україна може використовувати в кінці цього року, але реалістично - це вже наступний рік.