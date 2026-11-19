В четверг, 19 ноября, украинские сети АЗС устроили масштабное понижение стоимости бензина. Сразу четыре крупных оператора - OKKO, WOG, "Укрнафта" и UPG - переписали ценники в сторону уменьшения, сбросив от 1 до 3 гривен на литре топлива.

Сколько стоит топливо на АЗС сегодня – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Резкое удешевление бензина в "Укрнафте" и UPG: Государственная сеть "Укрнафта" снизила цены на марки бензина сразу на 2,00 грн/л - стандартный А-95 подешевел до 84,90 грн/л, А-92 - до 82,90 грн/л, а фирменный 95 Energy - до 87,90 грн/л. Сеть UPG обвалила ценник на фирменный бензин UPG 95 на 3,00 грн/л (до 86,90 грн/л), обычный А-95 - на 2,00 грн/л (до 84,90 грн/л), а также сбросила 1,00 грн/л на дизель upgDIESEL (до 101,90 грн/л).

Синхронное падение цен в OKKO и WOG: Обе сети снизили стоимость всех видов бензина на 1,00 грн. Стандартный А-95 опустился ниже психологической отметки в 90 гривен - до 89,90 грн/л, премиальный 95-й подешевел до 92,90 грн/л, а высокооктановый 100-й - до 99,90 грн/л. Кроме того, OKKO дополнительно снизила цены на обе марки дизельного топлива на 1,00 грн/л (ДТ Евро - до 103,90 грн/л, ДТ Pulls - до 106,90 грн/л), сравнив их с ценниками WOG.

SOCAR оставил без изменений: Единственным оператором среди мониторинговых сетей, который сегодня не переписывал ценники на стелах, стал SOCAR.

Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самую низкую цену на стандартный бензин А-95 предлагают "Укрнафта" и UPG (84,90 грн/л). Самый дешевый дизель ниже отметки в 100 гривен удерживают UPG (99,56 грн/л) и "Укрнафта" (99,90 грн/л), а самый низкий ценник на сжиженный газ хранят эти же две сети (61,90 грн/л).

Фото: цены на АЗС 19 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 19 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн (-1 грн)

Бензин Pulls 95: 92,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95 Евро: 89,90 грн (-1 грн)

ДТ Pulls: 106,90 грн (-1 грн)

ДТ Евро: 103,90 грн (-1 грн)

Газ: 64,90 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 (Mustang): 92,90 грн (-1 грн)

Бензин 95 Евро: 89,90 грн (-1 грн)

ДТ Mustang: 106,90 грн

ДТ Евро-5: 103,90 грн

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн

Бензин NANO 95: 94,90 грн

Бензин А-95: 91,90 грн

ДТ NANO Extro: 109,00 грн

ДТ NANO: 106,00 грн

Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 87,90 грн (-2 грн)

Бензин А-95: 84,90 грн (-2 грн)

Бензин А-92: 82,90 грн (-2 грн)

ДТ (Energy): 101,90 грн

ДТ: 99,90 грн

Газ: 61,90 грн

UPG