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Кабмин Украины провел совещание о конфискации российских активов на 300 млрд евро

Украина, Четверг 07 марта 2024 13:36
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Кабмин Украины провел совещание о конфискации российских активов на 300 млрд евро Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание о конфискации российских замороженных активов с участием Минюста, МИД, Минфина, Минэкономики и НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Шмыгаля в Telegram .

"Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией", - написал он.

Шмыгаль сообщил, что в странах-партнерах заморожено около 300 млр евро российских суверенных активов.

"Наша цель и позиция однозначна - доступ ко всем этим активам. Усиливаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что вместе с Всемирным банком посчитали: восстановление Украины будет стоить не менее 486 млрд долларов и активы страны-агрессора должны стать основным источником восстановления.

Использование российских активов

Напомним, после начала войны России против Украины страны Запада заморозили российские активы около 300 млрд евро. В "Большой семерке" уже больше года идут дебаты о том, можно ли конфисковать активы российского центрального банка, замороженные во время российского вторжения в Украину, не подрывая при этом доверия к международной финансовой системе.

Львиная доля активов - по сути, ценных бумаг, которые инвестировал российский центробанк - заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе, получившем от этих активов 3,25 млрд евро прибыли. Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС использовать будущую прибыль от российских активов для оборонной промышленности Украины.

В то же время министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что готов предоставить Украине заем на сумму замороженных активов российского центрального банка в Великобритании на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации после окончания войны.

По оценкам Всемирного банка, экономические потери Украины от российского вторжения составляют 499 млрд долларов.

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