Когда терпение Трампа в отношении Путина наконец-то лопнет: мнение эксперта

Эксперт считает, что такое развитие событий возможно, но точно спрогнозировать его сложно, поскольку это зависит от психологического состояния Трампа и уровня его доверия к Путину. По его мнению, определенные сдвиги уже происходят, и в отношениях между ними начали появляться трещины.
"Сошлюсь на уважаемый источник. Президент Финляндии Александр Стубб, встречался с Трампом, в гольф поиграли. И он рассказал такую историю, что заиграл в гольф, Трамп у него спросил, можно ли доверять Путину. Для нас это смешной вопрос, как и для многих европейских политиков. Но Трамп же говорил о доверии, об искренней вере в Путина, что тот искренне хочет прекращения войны, мира и так далее", - пояснил Фесенко.
Эксперт подытожил, что уже начинает появляться определенное недоверие, что можно рассматривать как начало изменений.
"Вот это начало процесса. Лед тронулся, но насколько - мы не знаем. Я думаю, что опять же о нескольких неделях следующих, я думаю, что они будут показательными. И со стороны реакции России, и со стороны реакции Трампа. Но такая сакральная дата, которую все ждали, 20 апреля, она немножко сейчас теряет свой смысл", - отметил он.