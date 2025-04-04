Когда терпение Трампа в отношении Путина наконец-то лопнет: мнение эксперта

Фесенко отмечает, что украинцы уже длительное время ожидают реакции Трампа, в частности после его заявлений о возможных вторичных санкциях против России. Однако эксперт отметил, что, по его мнению, даже после нарушения энергетического перемирия Трамп не прибегнет к решительным действиям сразу.

"Трамп будет угрожать, предупреждать. Когда-то было такое китайское выражение, которое касалось Тайваня, - 1001 китайское предупреждение. Предупреждений было очень много еще в 1950-е годы. Сейчас уже можно считать, сколько предупреждений в адрес Путина со стороны Трампа, и на каком предупреждении терпение наконец-то лопнет, и будут какие-то санкции или какие-то проявления давления на Россию", - отметил политолог.