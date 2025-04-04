Коли терпець Трампа щодо Путіна нарешті увірветься: думка експерта

Експерт вважає, що такий розвиток подій можливий, але точно спрогнозувати його складно, оскільки це залежить від психологічного стану Трампа та рівня його довіри до Путіна. На його думку, певні зрушення вже відбуваються, і у відносинах між ними почали з'являтися тріщини.
"Пошлюсь на поважне джерело. Президент Фінляндії Александр Стубб, зустрічався з Трампом, в гольф пограли. І він розповів таку історію, що заграв в гольф, Трамп у нього запитав, чи можна довіряти Путіну. Для нас це смішне питання, як і для багатьох європейських політиків. Але Трамп же казав про довіру, про щиру віру в Путіна, що той щиро хоче припинення війни, миру і так далі", - пояснив Фесенко.
Експерт підсумував, що вже починає з'являтися певна недовіра, що можна розглядати як початок змін.
"Оце початок процесу. Крига скресла, але наскільки - ми не знаємо. Я думаю, що знов таки про декілька тижнів наступних, я думаю, що вони будуть показові. І з боку реакції Росії, і з боку реакції Трампа. Але така сакральна дата, яку всі чекали, 20 квітня, вона трошки зараз втрачає свій сенс", - зазначив він.