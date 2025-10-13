RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Когда Саркози начнет отбывать пятилетний срок в тюрьме: названа дата

Фото: Николя Саркози (flickr by Jacques Paquier)
Автор: Иван Носальский

Бывший президент Франции Николя Саркози уже на следующей неделе начнет отбывать свой срок. Он будет первым французским экс-президентом, который окажется в тюрьме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

По информации издания, Саркози сегодня, 13 октября, вызвали в Национальную финансовую прокуратуру при судебном трибунале Парижа, где ему сообщили дату начала отбывания наказания. 

Ожидается, что Саркози будет заключен во вторник, 21 октября, в парижскую тюрьму Сантэ, где имеется так называемый "сектор уязвимых" (QPV) - изолированное отделение, предназначенное для содержания лиц, требующих особой защиты.

Перед финансовым прокурором и судьей, ответственным за исполнение приговоров, Николя Саркози должен был пройти стандартную процедуру. 

Как и каждый осужденный, он заполнил индивидуальную анкету заключенного - достаточно личный опросник с такими вопросами, как: "Страдаете ли вы депрессией?", "Есть ли риск суицида, требующий наблюдения?", "Нужно ли лечить зависимости или обеспечить медикаментами?". 

После того, как Саркози прибудет в тюрьму, у его адвокатов будет возможность подать ходатайство об освобождении в апелляционный суд. Суд должен будет рассмотреть такое ходатайство за срок до двух месяцев. 

Как пишет RTL, бывший президент соответствует нескольким критериям для освобождения: отсутствие риска побега и повторного преступления, поэтому он может рассчитывать на выход из тюрьмы до Рождества.

Приговор Саркози

Напомним, 25 сентября Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре в деле о финансировании его президентской кампании 2007 года средствами из Ливии.

Суд признал, что Саркози позволил своим приближенным вести переговоры с режимом Муаммара Каддафи с целью получения незаконных финансовых взносов.

