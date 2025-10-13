Когда Саркози начнет отбывать пятилетний срок в тюрьме: названа дата

По информации издания, Саркози сегодня, 13 октября, вызвали в Национальную финансовую прокуратуру при судебном трибунале Парижа, где ему сообщили дату начала отбывания наказания.

Ожидается, что Саркози будет заключен во вторник, 21 октября, в парижскую тюрьму Сантэ, где имеется так называемый "сектор уязвимых" (QPV) - изолированное отделение, предназначенное для содержания лиц, требующих особой защиты.

Перед финансовым прокурором и судьей, ответственным за исполнение приговоров, Николя Саркози должен был пройти стандартную процедуру.

Как и каждый осужденный, он заполнил индивидуальную анкету заключенного - достаточно личный опросник с такими вопросами, как: "Страдаете ли вы депрессией?", "Есть ли риск суицида, требующий наблюдения?", "Нужно ли лечить зависимости или обеспечить медикаментами?".

После того, как Саркози прибудет в тюрьму, у его адвокатов будет возможность подать ходатайство об освобождении в апелляционный суд. Суд должен будет рассмотреть такое ходатайство за срок до двух месяцев.

Как пишет RTL, бывший президент соответствует нескольким критериям для освобождения: отсутствие риска побега и повторного преступления, поэтому он может рассчитывать на выход из тюрьмы до Рождества.