UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Коли Саркозі почне відбувати п'ятирічний термін у в'язниці: названо дату

Фото: Ніколя Саркозі (flickr by Jacques Paquier)
Автор: Іван Носальський

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі вже наступного тижня почне відбувати свій термін. Він буде першим французьким експрезидентом, який опиниться у в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.

За інформацією видання, Саркозі сьогодні, 13 жовтня, викликали в Національну фінансову прокуратуру при судовому трибуналі Парижа, де йому повідомили дату початку відбування покарання.

Очікується, що Саркозі буде ув'язнено у вівторок, 21 жовтня, в паризькій в'язниці Санте, де є так званий "сектор вразливих" (QPV) - ізольоване відділення, призначене для утримання осіб, які потребують особливого захисту.

Перед фінансовим прокурором і суддею, відповідальним за виконання вироків, Ніколя Саркозі мав пройти стандартну процедуру.

Як і кожен засуджений, він заповнив індивідуальну анкету ув'язненого - доволі особистий опитувальник із такими запитаннями, як: "Чи страждаєте ви на депресію?", "Чи є ризик суїциду, що потребує спостереження?", "Чи потрібно лікувати залежності або забезпечити медикаментами?".

Після того, як Саркозі прибуде до в'язниці, його адвокати матимуть можливість подати клопотання про звільнення до апеляційного суду. Суд повинен буде розглянути таке клопотання за термін до двох місяців.

Як пише RTL, колишній президент відповідає кільком критеріям для звільнення: відсутність ризику втечі та повторного злочину, тому він може розраховувати на вихід із в'язниці до Різдва.

Вирок Саркозі

Нагадаємо, 25 вересня Паризький суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у злочинній змові у справі про фінансування його президентської кампанії 2007 року коштами з Лівії.

Суд визнав, що Саркозі дозволив своїм наближеним вести переговори з режимом Муаммара Каддафі з метою отримання незаконних фінансових внесків.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяНиколя СаркозиСуд