Пентагон о возможности удара РФ "Орешником" по Украине: не исключено, но даты нет
Россия может нанести удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. Но точная дата возможной атаки неизвестна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.
"Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) публично заявил, что Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник", о которой вы упомянули. Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты", - отметила Сингх.
По ее словам, если Россия снова атакует Украину "Орешником", это не станет переломным моментом на поле боя. Таким образом Москва попытается только нанести ущерб и потери Украине.
"Мы уже видели это раньше, они пытаются использовать все имеющееся у них в арсенале оружие, чтобы запугать Украину, но, конечно, Украина продолжает получать нашу поддержку, поскольку они каждый день сражаются на поле боя", - добавила она.
Сингх заверила, что США продолжат передавать Украине системы противовоздушной обороны, поскольку они остаются одним из приоритетных запросов.
Слухи об ударе "Орешником"
Напомним, ранее Reuters со ссылкой на неназванный источник написало, что Россия может уже в ближайшие дни ударить по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Но это не изменит ход войны.
Первый удар "Орешником" по Украине состоялся 21 ноября. Тогда российские оккупанты атаковали оборонное предприятие в Днепре.
Как подчеркнул в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун, Россия во время атаки использовала болванку.
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