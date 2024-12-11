Пентагон о возможности удара РФ "Орешником" по Украине: не исключено, но даты нет

Россия может нанести удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. Но точная дата возможной атаки неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

"Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) публично заявил, что Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник", о которой вы упомянули. Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты", - отметила Сингх.

По ее словам, если Россия снова атакует Украину "Орешником", это не станет переломным моментом на поле боя. Таким образом Москва попытается только нанести ущерб и потери Украине.

"Мы уже видели это раньше, они пытаются использовать все имеющееся у них в арсенале оружие, чтобы запугать Украину, но, конечно, Украина продолжает получать нашу поддержку, поскольку они каждый день сражаются на поле боя", - добавила она.

Сингх заверила, что США продолжат передавать Украине системы противовоздушной обороны, поскольку они остаются одним из приоритетных запросов.