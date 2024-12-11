В США считают, что РФ вскоре снова запустит "Орешник" по Украине, - Reuters

В Соединенных Штатах Америки считают, что российский "Орешник" глобально не изменит ход войны. Однако РФ может снова ударить по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источника Reuters, Россия может запустить еще одну гиперзвуковую баллистическую ракету по Украине в ближайшие дни. В Штатах считают, что "Орешник" - это лишь очередная попытка России терроризировать Украину.

"Мы оцениваем, что "Орешник" не меняет правила игры на поле боя, а является лишь очередной попыткой России терроризировать Украину, которая не будет иметь успеха", - сказал чиновник изданию.

Несмотря на то, что "Орешник" все же является новой ракетой, американский чиновник преуменьшил полезность ракеты. Он назвал их "экспериментальными" по своей природе, и сказал, что "Россия, вероятно, обладает лишь небольшим количеством" таких ракет. Чиновник также сказал, что это оружие имеет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия разместила в Украине.

Удар "Орешником" по Украине

21 ноября российские войска осуществили ракетный удар по Днепру, использовав впервые межконтинентальную баллистическую ракету.

Впоследствии диктатор Владимир Путин заявил, что это был тестовый запуск ракетной системы средней дальности "Орешник".

В ГУР Минобороны Украины отметили, что удар был нанесен с ракетного комплекса "Кедр". Глава ведомства Кирилл Буданов заявил, что название ракетной программы "Орешник", а ракета называется "Кедр".