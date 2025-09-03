ua en ru
Когда Рада примет законопроект о брони для мужчин в розыске ТЦК: названы сроки

Киев, Среда 03 сентября 2025 22:23
UA EN RU
Когда Рада примет законопроект о брони для мужчин в розыске ТЦК: названы сроки Иллюстративное фото: в Раде планируют принять новый законопроект о бронировании от мобилизации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Рада может уже в сентябре или октябре принять закон, который разрешит части критических предприятий бронировать мужчин в розыске ТЦК.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Нардеп считает, что голосы на принятие законопроекта точно будет, поскольку "все понимают проблему". По его словам, представители оборонного комитета Рады, которые беспокоятся о необходимости обеспечения ВСУ мобилизационным ресурсом, понимают, что война переходит в инновационно-технологическую площадь.

Поэтому, как добавил он, иногда намного важнее, чтобы у Украины были инновационные средства поражения, которые будут показывать более высокую эффективность того или иного военнослужащего с обычным оружием.

"Шансы того, что этот законопроект действительно будет оформлен, будет проголосован во втором чтении, с минимальными законодательными поправками очень высоки. Шансы принять этот законопроект еще в этом месте достаточно неплохие. В крайнем случае в октябре он точно будет принят", - добавил Вениславский.

Законопроект о брони

Напомним, сегодня, 3 сентября, Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается разрешить бронировать мужчин в розыске ТЦК.

Как уточнил нардеп Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина, бронировать таких мужчин смогут только оборонные предприятия.

К слову, против принятия законопроекта выступило Министерство обороны Украины.

