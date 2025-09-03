ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Коли Рада ухвалить законопроєкт про бронь для чоловіків у розшуку ТЦК: названо терміни

Київ, Середа 03 вересня 2025 22:23
UA EN RU
Коли Рада ухвалить законопроєкт про бронь для чоловіків у розшуку ТЦК: названо терміни Ілюстративне фото: у Раді планують ухвалити новий законопроект про бронювання від мобілізації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Рада може вже у вересні або жовтні ухвалити закон, який дозволить частині критичних підприємств бронювати чоловіків у розшуку ТЦК.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Нардеп вважає, що голоси на ухвалення законопроєкту точно будуть, оскільки "всі розуміють проблему". За його словами, представники оборонного комітету Ради, які переймаються необхідністю забезпечення ЗСУ мобілізаційним ресурсом, розуміють, що війна переходить в інноваційно-технологічну площу.

Тому, як додав він, інколи набагато важливіше, щоб в України були інноваційні засоби ураження, які показуватимуть вищу ефективність того чи іншого військовослужбовця зі звичайною зброєю.

"Шанси того, що цей законопроєкт справді буде оформлений, буде проголосований у другому читанні, з мінімальними законодавчими поправками дуже високі. Шанси ухвалити цей законопроєкт ще в цьому місці досить непогані. У крайньому разі в жовтні він точно буде ухвалений", - додав Веніславський.

Законопроєкт про бронь

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада ухвалила законопроект, яким пропонується дозволити бронювати чоловіків у розшуку ТЦК.

Як уточнив нардеп Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна, бронювати таких чоловіків зможуть тільки оборонні підприємства.

До речі, проти ухвалення законопроекта виступило Міністерство оборони України

Читайте РБК-Україна в Google News
Бронювання від мобілізації Верховна рада Війна в Україні Мобілізація в Україні Федір Веніславський
Новини
Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"
Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці