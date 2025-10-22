ua en ru
Когда жителям Львовской области дадут тепло: названа дата старта отопления

Среда 22 октября 2025 13:30
Жителям Львовской области рассказали, когда начнется отопительный сезон (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во Львовской области определились с датой начала отопительного сезона для населения. Кроме того, на случай чрезвычайных ситуаций (длительных отключений света, тепла или воды) к открытию готовы сотни Пунктов несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого в Facebook.

Когда стартует отопительный сезон во Львовской области

Согласно информации чиновника, отопительный сезон для населения во Львовской области планируют начать с субботы, 1 ноября.

Глава Львовской ОВА добавил, что более подробной информацией о подготовке области к старту отопительного сезона и Пунктах несокрушимости, он поделился в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".

Публикация Козицкого (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

"На данный момент во Львовской области есть 28 теплокоммунэнерго. Если мы говорим об отопительном сезоне - мы полностью готовы к началу", - подчеркнул Козицкий.

В то же время он признал, что "огромной проблемой стали удары, нанесенные врагом, Россией".

По словам чиновника, по состоянию на сейчас - принято решение о "поставках тепла именно в сферу социальную".

"Уже более 80% школ, более 70% садиков, почти 70% больниц получают тепло. К сожалению, удары врага нанесли вред. И поэтому мы должны начать отопительный сезон для населения с 1 ноября", - объяснил Козицкий.

Он уточнил, что отопительный сезон "в социальной сфере" уже начала сейчас 71 община Львовской области из 73.

Сколько Пунктов несокрушимости подготовили к открытию

Глава Львовской областной военной (государственной) администрации сообщил, что готовы к развертыванию 860 Пунктов несокрушимости.

"Более 500 Пунктов несокрушимости - огромное "Спасибо" общинам - будут размещены, расположены именно в их объектах коммунальных. Около 100 объектов, как Пункты несокрушимости, будут расположены благодаря Государственной службе по чрезвычайным ситуациям", - рассказал Козицкий.

Кроме того, он поблагодарил за поддержку частный бизнес - частных предпринимателей, которые "также готовы развернуть около 200 Пунктов несокрушимости".

"Они находятся в полной готовности. Мы 24 часа готовы к открытию. Они обеспечены альтернативными источниками отопления, возможностью зарядить мобильный телефон, необходимым количеством воды и также запасом продуктов первой необходимости", - сообщил чиновник.

В завершение он добавил, что Пункты несокрушимости готовы к открытию, как только это понадобится.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Львов готовится к сложной зиме во время войны, тестируя "функционирование всех систем города", и по каким адресам будет открыт 21 Пункт несокрушимости первой очереди.

Кроме того, мы объясняли, как во Львове можно будет найти питьевую воду в случае чрезвычайных ситуаций и по каким именно адресам.

Читайте также о датах старта отопительного сезона в разных регионах Украины.

