ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Львов готовится к сложной зиме: где открывают 21 Пункт несокрушимости первой очереди (адреса)

Четверг 16 октября 2025 15:10
UA EN RU
Львов готовится к сложной зиме: где открывают 21 Пункт несокрушимости первой очереди (адреса) В Пунктах несокрушимости жители и гости Львова смогут обогреться, зарядить телефоны и т.д. (фото: city-adm.lviv.ua)
Автор: Ирина Костенко

Львов готовится к сложной зиме. Планируется, в частности, запуск в работу первой очереди Пунктов несокрушимости на фоне похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Как именно готовится Львов к похолоданию и зиме

Первый заместитель городского главы Андрей Москаленко рассказал, что во Львове "эту неделю и следующую продолжается тестирование функционирования всех систем города".

Так, с прошлой недели начали проверку готовности к работе в чрезвычайной ситуации объектов критической инфраструктуры.

Уже была протестирована работа светофоров в условиях отсутствия электроэнергии.

"А с понедельника на этой неделе, под координацией глав районов, проводим проверку жилого фонда. Проверяем каждый дом, зажигаем каждую буржуйку, включаем генераторы, чтобы убедиться насколько качественно они смогут работать", - поделился Москаленко.

Уточняется, что по состоянию на 15 октября во Львове было проверено уже более 500 многоэтажных домов.

В ближайшее время планируется "тестирование водоснабжения", работы общественного транспорта (на случай отсутствия централизованного электроснабжения).

"Проверяем также работу Пунктов несокрушимости первой очереди - это 21 локация. Обращу внимание, что на субботу-воскресенье (18-19 октября, - Ред.) прогнозируют похолодание, а со вторника будет потепление. Поэтому мы мониторим погоду и готовимся развернуть работу первой очереди Пунктов несокрушимости", - сообщил заместитель городского главы.

О чем власть просит местных жителей

Согласно информации Москаленко, отопление в городе подают сейчас в 286 объектов - школы, садики, больницы.

"И на сегодня мы уже использовали половину лимита газа, который предоставлен Львову на октябрь", - подчеркнул он.

Учитывая такую ситуацию, всех жителей города просят готовиться к сложной зиме:

  • проверить в своих домах (независимо от того, дом ли это ЛКП или ОСМД) работу генераторов, буржуек, есть ли запасы дров;
  • проверить, утеплены ли окна, нет ли щелей в дверных проемах и др;
  • иметь заряженные аккумуляторы, запасы воды, теплую одежду.

"Это все может быть нужно, чтобы пройти эту непростую зиму", - отметил Москаленко.

Кроме того, он попросил граждан информировать власть о вещах, которые "со стороны города необходимо поправить".

Для этого работает соответствующая "горячая линия": 15-80.

Львов готовится к сложной зиме: где открывают 21 Пункт несокрушимости первой очереди (адреса)Буржуйки спасают от холода не только военных, но и гражданских (фото: city-adm.lviv.ua)

Сколько очередей Пунктов несокрушимости наработали в городе

В целом во Львове было наработано три очереди локаций Пунктов несокрушимости, которые будут разворачивать свою работу в случаях различных сценариев:

  • первая очередь - 21 пункт;
  • вторая очередь - 147 пунктов;
  • третья очередь - около тысячи локаций.

Жителям и гостям города объяснили, что все они "будут запускаться в работу в зависимости от ситуации и потребности".

Уточняется, что одним из Пунктов несокрушимости первой очереди является локация в помещении Лычаковской районной администрации (улица Костя Левицкого, 67).

Глава района Юрий Лукашевский отметил, что этот пункт оснащен всем необходимым, чтобы:

  • начать свою работу в любой момент;
  • обеспечить самые необходимые потребности жителей при отсутствии тепла и электроэнергии.

"Здесь есть две буржуйки, запас дров для них, запас воды в баке на тысячу литров, душ, туалеты, доступ к интернет-связи через старлинки. Также здесь можно сделать себе горячий чай или кофе. В случае крайней угрозы - здесь есть два входа и выхода", - рассказал чиновник.

Он добавил, что автономное питание там обеспечивают солнечные панели и дизельный генератор.

"Наш Пункт несокрушимости вместе с тем является укрытием. Жители района им активно пользуются. В частности, при прошлом обстреле здесь было более 80 человек. И это, на мой взгляд, важная функция Пункта несокрушимости, ведь война продолжается. Поэтому сейчас это помещение открыто на случай воздушной тревоги", - подытожил Лукашевский.

Где будут открывать 21 Пункт несокрушимости первой очереди

Пункты несокрушимости первой очереди - это 21 локация в шести районах Львова.

Планируется ориентировочно, что они будут открыты:

  • з 08:00;
  • до 18:00.

В то же время при необходимости Пункты несокрушимости в городе будут работать круглосуточно.

Львов готовится к сложной зиме: где открывают 21 Пункт несокрушимости первой очереди (адреса)21 Пункт несокрушимости первой очереди во Львове (инфографика: city-adm.lviv.ua)

Ниже приводим адреса Пунктов несокрушимости первой очереди.

Железнодорожный район:

  • ул. Выговского, 34 - Железнодорожная РА, 1 этаж, холл;
  • ул. Воздушная, 20 - ЛКП "Супутник";
  • ул. Широкая, 86 б - ЛКП "Левандівка".

Галицкий район:

  • ул. Ф. Листа, 1 - Галицкая РА;
  • ул. Городецкая, 36 - Академический театр им. Леси Украинки;
  • ул. Сербская, 13 - ЛКП "Старий Львів".

Франковский район:

  • ул. Генерала Т. Чупринки, 85 - Франковская РА;
  • ул. Софии Караффы-Корбут, 10 - ЛКП "Магістральне";
  • ул. Владимира Великого, 18 (14 а) - ЛКП "Львівський кіноцентр";
  • ул. Кульпарковская, 131 - ЛКП "Південне".

Шевченковский район:

  • ул. Мазепы, 11 - ЛКП "Балатон";
  • ул. Липинского, 11 - Шевченковская РА;
  • ул. Кушевича, 1 - Городской дворец культуры им. Г. Хоткевича;
  • ул. Варшавская, 64 - ЛКП "Варшавське-407";
  • ул. Шевченко, 350 а - ЛКП "Рясне-402";
  • ул. Величковского, 58 - СОШ №100.

Лычаковский район:

  • ул. Пасечная, 49б - ЛКП "Господар";
  • ул. К. Левицкого, 67 - Лычаковская РА.

Сиховский район:

  • пр. Красной Калины, 66 - Сиховская РА;
  • пр. Красной Калины, 38 - ЛКП "Житловик‑С";
  • пр. Красной Калины, 81 - Центр Довженко.

Напомним, ранее к украинцам обратились с просьбой экономить газ из-за новой атаки РФ на его добычу.

Между тем власти Николаева объяснили, почему будут пытаться откладывать начало отопительного сезона в городе в этом году как можно дольше.

Кроме того, когда включат тепло и как будут экономить решили в Житомире.

Читайте также, как готовили к зиме Пункты несокрушимости в Кировоградской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Пункт незламності Советы Отключения света
Новости
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аварийные отключения света могут продлиться еще неделю, - "Укрэнерго"
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит