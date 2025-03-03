В ПЦУ рассказали о главном, чего никак нельзя делать во время Великого поста
В Православной Церкви Украины напомнили, что сегодня, 3 марта, начался Великий пост. Он продлится в течение семи недель - 48 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.
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Для чего нужен Великий пост
"Пусть Господь благословит всех нас на добрый путь полезного духовного путешествия к величайшему празднику - Светлому Христовому Воскресению! И сегодня мы начали это особое путешествие Великим постом, которое продлится в течение семи недель, или 48 дней", - написали в ПЦУ.
Отмечается, что:
- первые шесть недель Великого поста называют Святой Четыредесятницей;
- последнюю седмицу - Страстной (а каждый ее день - Великим).
"Этот пост - самый важный и наиболее древний из всех многодневных, он является установленным для всех: и монахов, и мирян", - рассказали украинцам.
В то же время уточняется, что пост "не является обязанностью или наказанием, его следует понимать как спасительное средство, как определенную помощь, поддержку, лекарство для каждой человеческой души".
В ПЦУ привели слова преподобного Исаака Сирина, который называл пост "оружием, подготовленным Богом".
"Пост - колесница, выводящая на небо. Пост - мать здоровья", - учил преподобный Ефрем Сирин.
Между тем святитель Иоанн Златоуст говорил так: "Люблю пост, потому что он - мать смирения и источник всякой мудрости".
"Пост - сторож послушанию, облегчение сна, здоровье для тела и врата рая", - отмечал преподобный Иоанн Листвичник.
В ПЦУ добавили, что пост не сводится только к ограничениям в еде или другим формальным вещам. Вместо этого он "должен быть наполнен смыслом, содержанием, добрыми делами".
"Не употребление той или иной пищи является средством вспомогательным, а не определяющим - потому что мы постимся телом, чтобы было легче поститься душе", - объяснили украинцам.
Главное, чего не должно быть во время поста
В ПЦУ рассказали, что:
- пост является испытанием для нашей воли;
- его соблюдение ее закаляет и укрепляет.
"Научившись сдерживать себя в желаниях тела, в жизненных привычках - мы научимся владеть нашей волей, сдерживать себя от страстей, преодолевать соблазны", - считают представители Церкви.
Гражданам объясняют, что пост нужен не Богу - он нужен нам.
"Он позволяет задуматься, что важнее, а что второстепенно, учит ставить духовное выше материального", - уточнили в ПЦУ.
При этом главное, чего не должно быть во время поста - это лицемерия.
"Именно от этого предостерегает нас Господь, когда говорит: "Когда же поститесь, не будьте печальны, как лицемеры, ибо они омрачают лица свои, чтобы показать людям, что постятся они", - отметили в публикации.
Украинцам рассказали, что "некоторые люди постятся внешне, но внутренне их поедает грех":
- они презирают;
- оскорбляют;
- обижают своих ближних;
- злоба и страсти царят в их сердце.
"Поэтому обычно труднее всего соблюдать пост духовный, который заключается в молитве, воздержании, умеренности, чистоте помыслов, жертвенности, добрых делах, милосердии, любви. И в покаянии для исправления в первую очередь самих себя", - считают в Православной Церкви.
В завершение отмечается, что во время войны пост может помочь:
- укрепиться;
- избавиться от лишних переживаний;
- увеличить самоотдачу;
- укрепить наши внутренние, духовные силы.
"Чтобы и в дальнейшем бороться со злом и двигаться вперед - с Богом, к победе", - подытожили в ПЦУ.
Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Напомним, ранее мы рассказывали об основных ограничениях в период Великого поста согласно традициям и верованиям, а также от потребления какой пищи стоит воздерживаться.
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