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Не только о еде или ограничениях: ПЦУ объяснила, зачем нужен Петров пост сегодня

Понедельник 16 июня 2025 15:12
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Не только о еде или ограничениях: ПЦУ объяснила, зачем нужен Петров пост сегодня Сегодня начался многодневный Петров пост (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Православной Церкви Украины напомнили, что сегодня, 16 июня, начался один из многодневных постов, который называют также Апостольским. При этом важным он является не только из-за ограничений в еде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Почему Петров пост называют также Апостольским

Украинцам рассказали, что другое название Петрова поста - Апостольский - объясняется тем:

  • что он известен еще с апостольских времен;
  • что он установлен в память о том, как святые апостолы (ближайшие ученики Христовы) приняв дары Святого Духа в день Пятидесятницы, "в посте и молитве готовились к всемирной проповеди Евангелия".

Об этом посте упоминается даже в древнем памятнике христианской письменности под названием "Апостольские постановления" - сборнике правил, который был заключен в первые века христианства.

Сколько длится и когда заканчивается Петров пост

Петров пост всегда начинается в понедельник - через неделю после праздника Троицы (Пятидесятницы).

"Отпраздновав Пятидесятницу, празднуйте одну седмицу; а после нее одну седмицу поститесь; ибо справедливо, чтобы вы и веселились о даре Божием и постились после послабления", - отмечается в "Апостольских постановлениях".

Именно поэтому, согласно информации ПЦУ, Петров пост начинается через неделю после Пятидесятницы.

Не только о еде или ограничениях: ПЦУ объяснила, зачем нужен Петров пост сегодняВ этом году Петров пост начался 16 июня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Между тем завершается этот многодневный пост в день чествования памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Согласно новоюлианскому церковному календарю (которым пользуется сейчас ПЦУ), речь идет о 29 июня 2025 года.

"Следовательно, нынешний Петров пост продлится в течение двух недель", - уточнили в Церкви.

Не только о еде или ограничениях: ПЦУ объяснила, зачем нужен Петров пост сегодняПетра и Павла будут чествовать в воскресенье, 29 июня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Чем важен Петров пост и какие ограничения накладывает

В ПЦУ сообщили, что ограничения в еде (подвиг Петрова поста) являются менее строгими, чем, например, на Великий пост.

В этот период верующие не употребляют:

  • мясных блюд;
  • молочных блюд.

А вот рыбу можно есть во все дни, кроме среды и пятницы.

"В то же время следует помнить, что главная составляющая поста - духовная", - отметили в ПЦУ.

Так, речь идет про:

  • милосердие;
  • жертвенность;
  • поддержку моральную;
  • поддержку материальную;
  • поддержку психологическую.

"Всех, кто в этом нуждается, всех, кто рядом и вместе с нами переживает трагедию войны", - напомнили в ПЦУ слова Блаженнейшего Митрополита Епифания.

Отмечается, что в это время особенно важно: "поделиться, поддержать, утешить, спасти, помочь, сделать, задонатить, защитить, приютить".

"Ныне - это тот пост, который нужен и нам самим, и нашим ближним... Пусть Господь благословит всех нас терпением и силами, чтобы в меру возможного каждый на своем месте приближал желанную нами большую украинскую победу и шел путем правды и совершенствования. Слава Иисусу Христу", - подытожили в ПЦУ.

Не только о еде или ограничениях: ПЦУ объяснила, зачем нужен Петров пост сегодняНе только о еде или ограничениях: ПЦУ объяснила, зачем нужен Петров пост сегодняПубликация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, ранее в Православной Церкви Украины рассказали, чем важен День Святого Духа и объяснили, почему видимыми образами Святого Духа являются голубь и огненные языки.

Кроме того, в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе и напомнили о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.

Читайте также про важнейшие для верующих дни в течение летнего сезона 2025 года - какие церковные праздники украинцы будут отмечать в июне, июле и августе.

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