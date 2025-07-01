Что отмечают украинцы в июле: ПЦУ рассказала о самых важных праздниках месяца
Православная Церковь Украины рассказала о важнейших днях июля и праздниках, которые украинцы будут отмечать в этом месяце согласно новоюлианскому церковному календарю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.
Важнейшие праздники июля по календарю ПЦУ
Сегодня - 1 июля - день бессребреников Космы и Дамиана (братьев-врачей, которые стали примером милосердия, благотворительности и бесплатного лечения, из-за чего и получили свое прозвище "бессребреники").
Завтра - 2 июля - возложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
В первой половине второго летнего месяца - 7 июля - в церковном календаре упоминается также день памяти преподобных Иова и Феодосия Манявских.
Верующим напомнили, что именно они являются основателями уникального Манявского монастыря, известного как Украинский Афон.
10 июля Церковь будет вспоминать преподобного Антония Киево-Печерского, который почитается как:
- основатель отечественного монашества;
- основатель и строитель нескольких святых обителей (в частности Киево-Печерского монастыря).
11 июля - день чествования памяти бабушки великого князя Владимира, равноапостольной княгини Ольги.
Уточняется, что она "была первой христианкой на великокняжеском престоле Киева и мудро правила могущественным государством в течение 17-ти лет".
12 июля - день почитания преподобного Паисия Святогорца.
13 июля - Собор архангела Гавриила.
Одним из выдающихся праздников июля является также День крещения Украины-Руси - упоминание о важном событии в истории нашего государства.
"Уже вскоре, 15 июля, мы будем отмечать 1037-ю его годовщину", - сообщили в ПЦУ.
В этот же день верующие чтят также память человека, благодаря которому это событие свершилось - святого равноапостольного великого князя Владимира, славного правителя древнего Киевского государства.
Во второй половине июля - 20 июля - ПЦУ чтит память пророка Ильи.
23 июля - день чествования Почаевской иконы Божьей Матери.
24 июля в церковном календаре вспоминаются мученики, благоверные князья Борис и Глеб.
"Которые известны нам как первые святые, канонизированные как Киевской Митрополией, так и Вселенским Патриархатом", - отметили в ПЦУ.
25 июля - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
27 июля - день чествования великомученика и целителя Пантелеймона, который прославился:
- верным служением Богу;
- великим милосердием;
- даром врачевания и целительства.
Самые важные дни июля по новоюлианскому церковному календарю (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
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