"Пакет школьника" 2026: кто получит 5000 гривен и как оформить выплату

В 2026 году родители первоклассников могут получить 5000 гривен по программе "Пакет школьника". Деньги можно потратить на одежду, обувь, канцелярию и книги, а заявление нужно подать до 1 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль на Укринформ .

Главное: 5000 грн - размер пособия для первоклассников в 2026 году.

в 2026 году. Получить выплату могут родители, усыновители и опекуны детей, которые идут в 1 класс в Украине.

могут родители, усыновители и опекуны детей, которые идут в 1 класс в Украине. Подать заявление можно через "Діб" , а тем, кто не имеет возможности воспользоваться приложением, - в сервисном центре Пенсионного фонда.

, а тем, кто не имеет возможности воспользоваться приложением, - в сервисном центре Пенсионного фонда. Денежные средства можно потратить на одежду, обувь, канцтовары и книги. Собирать чеки не нужно.

на одежду, обувь, канцтовары и книги. Собирать чеки не нужно. Заявление следует подать до 1 ноября 2026 года, а использовать полученные деньги можно без ограничения по сроку.

Кто может получить 5000 гривен

Выплата назначена родителям, усыновителям и официальным опекунам первоклассников - граждан Украины, которые учатся в государственных или частных учебных заведениях в Украине.

Программа не распространяется на детей, которые:

находятся за границей;

находятся на временно оккупированных территориях;

повторно проходят программу первого класса.

Также помощь не получат родители, лишенные родительских прав.

В прошлом году выплату получили более 98% семей - более 210 тысяч детей. По словам Валерии Коваль, в этом году ожидается около 200 тысяч первоклассников, чьи семьи воспользуются программой.

Как оформить выплату через "Дію"

Большинство родителей могут подать заявление онлайн в приложении "Дія".

Для этого нужно:

зайти в раздел "Помощь от государства"; выбрать услугу "Пакет школьника"; указать ребенка; подключить специальный счет "Дія.Карты "Забота о ребенке"; подписать заявление "Дія". Подписью.

Специальный счет можно бесплатно открыть в ПриватБанке, MonoBank, А-Банке, Кредит Днепр или Сэнс Банке. Для этого не нужно лично идти в отделение.

Денежные средства должны поступить в течение до 15 дней, хотя обычно выплату засчитывают быстрее.

Если в семье несколько детей и одновременно идут в первый класс, заявление нужно оформлять отдельно на каждого ребенка.

Что делать родителям без "Дії"

Для законных представителей детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также тех, кто не пользуется "Дія", предусмотрен офлайн-вариант.

Заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Обратиться можно в любой такой центр независимо от места регистрации.

На что можно потратить деньги

5000 гривен можно тратить на товары для подготовки ребенка к школе:

детская одежда;

одежда для всей семьи;

обувь;

канцелярию;

книги.

Рассчитываться можно как в обычных магазинах, так и украинских онлайн-магазинах. В то же время магазин должен работать с соответствующим MCC-кодом - именно он определяет, можно ли оплатить покупку средствами "Пакет школьника".

Собирать чеки или представлять отчеты о расходах не нужно.

В этом году также нет ограниченного срока для использования средств. То есть родители могут тратить их постепенно, когда потребуется.

Когда нужно подать заявление

Главный дедлайн - 1 ноября 2026 года. К этой дате родители должны оформить заявку на получение пособия.

Так что откладывать подачу не стоит: после оформления заявления средства зачислят на специальный счет, с которого их можно будет тратить на необходимые ребенку товары.