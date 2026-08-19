Кличко рассказал, сколько детей пойдут в школы и детсады 1 сентября

1 сентября в учебные заведения столицы придут на обучение 361 тысяча детей и молодежи. Из них более 16 тысяч - в первые классы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко после конференции педагогов, где он вручил благодарность городского головы лучшим педагогам и родителям победителей международных олимпиад.

Как отметил он, 1 сентября в 1018 учебных заведений: школ, детсадов, вузов, пойдет 361 тысяча детей и молодежи - из них более 16 тысяч в первые классы, в учебных заведениях Киева работают более 62 500 специалистов.

"Почти 500 столичных педагогов сегодня защищают Украину с оружием в руках, 40 - отдали жизнь за свободу и независимость нашей страны. Вечная им память! Спасибо нашим педагогам за профессионализм, преданность делу и веру в нашу страну!" - написал Кличко.

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Он отметил, что главный приоритет городских властей на сегодняшний день - это безопасность детей и учителей, а также энергостойкость учебных заведений.

"Главный приоритет - безопасность детей и учителей. Продолжаем программу "Создание безопасной образовательной среды": физическая охрана всех школ, тревожные кнопки, круглосуточная пультовая охрана, видеонаблюдение, сигнализация, скоростной интернет. Заботимся и об энергостойкости: генераторами обеспечены 847 учебных заведений, инвенторами с аккамуляторами - 210. Цель – обеспечить дополнительными источниками энергии все учебные заведения города", - отметил Виталий Кличко.

Как рассказал мэр Киева, город также подготовил 375 тысяч мест в укрытиях, что почти вдвое больше, чем в начале войны.

"Сегодня в учебных заведениях города уже 375 тысяч мест в укрытиях. Это на 170 тысяч больше, чем было в 2022 году. В них город устанавливает резервное освещение, источники питания, системы вентиляции. В укрытиях 393 школ работает Wi-Fi. В 2024-2025 годах построили 9 сооружений двойного назначения в учебных заведениях", - рассказал Виталий Кличко.

Перед 1 сентября мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил педагогов (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

По словам мэра столицы, также продолжается восстановление поврежденных врагом учебных заведений.

"Восстанавливаем и поврежденные вражескими атаками объекты. С начала полномасштабной войны пострадали 314 учебных заведений, из них 107 - в 2026 году. Уже возобновили 205 объектов, работы продолжаются еще на 109", - сообщил мэр Киева.