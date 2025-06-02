МОН запустило платформу для учеников за границей: как совместить обучение в школах двух стран

Для украинских школьников, временно живущих за границей, была создана специальная сокращенная образовательная программа - "Украиноведческий компонент". Подать заявку, чтобы легче получать украинское образование дистанционно, можно на специальной платформе.

Подробнее про основные вызовы для украинских школьников в других странах, цели образовательной программы и предметы, которые она предлагает изучать, а также как именно подать заявку для участия в ней, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Основные вызовы для украинских школьников за границей

Согласно информации Министерства образования и науки Украины, сегодня более 360 000 детей учатся за рубежом и параллельно продолжают получать образование в украинских школах дистанционно.

Учитывая это, необходимо преодолеть основные вызовы:

потерю связи с украинским языком, культурой и историей;

двойную нагрузку (ученики вынуждены учиться в иностранной школе и параллельно - в украинской школе онлайн);

графики в украинской дистанционной школе и иностранной часто совпадают, поэтому ученики выбирают ходить в местную школу и не учиться дистанционно в украинской;

ученики выбирают оставаться в иностранных школах и поступать в иностранные высшие учебные заведения (из-за низкого качества дистанционного обучения и большой нагрузки);

сложности с дальнейшей реинтеграцией в украинскую образовательную систему.

Вызовы для украинских детей за рубежом (инфографика: ukrainian.studies.mon.gov.ua)

"Украиноведческий компонент": чем поможет программа

"Украиноведческий компонент" - это сокращенная образовательная программа для школьников, которые выехали за границу из-за войны.

Речь идет о том, что дети имеют возможность:

ходить в местную школу (в той стране, в которой сейчас находятся);

в украинской школе - изучать дистанционно только основные предметы (которых нет в иностранной школе).

Остальные предметы, которые ребенок изучает в местной школе за границей, будут перезачтены, ведь ранее МОН создало соответствующую шкалу перевода оценок (для определенного перечня стран, где проживают украинские школьники).

Какие предметы предлагает изучать "Украиноведческий компонент"

В целом сокращенная образовательная программа для украинских школьников позволяет:

уменьшить учебную нагрузку с около 25 часов до 5-8 часов в неделю;

продолжить получать украинское образование дистанционно;

учиться одновременно очно в местной школе.

Учитывая это, она предлагает изучать только те предметы, которых нет в иностранных школах:

Украинский язык;

Украинскую литературу;

Историю Украины;

Географию Украины;

Основы правоведения;

Защиту Украины.

Что изучают в рамках "Украиноведческого компонента" (инфографика: ukrainian.studies.mon.gov.ua)

Как зарегистрироваться на программу "Украиноведческий компонент"

Сегодня, 2 июня 2025 года, МОН Украины запустило единую диджитальную платформу "Украиноведческий компонент".

Она позволяет родителям выбрать школу, которая предоставляет "Украиноведческий компонент", а также подать заявку на зачисление ребенка на эту программу.

Во время брифинга об итогах школьного учебного года, заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева отметила, что это - "единое окно для наших родителей и учеников, находящихся за границей".

"И кто ищет возможности зачисления на "Украиноведческий компонент" - может перейти на единую платформу, через которую можно выбрать заведение (которое гарантированно с 1 сентября 2025 года открывает украиноведческие классы), которое уже готово к коммуникации, зачислению и подготовке к 1 сентября", - объяснила она.

Для того чтобы подать заявку на участие ребенка в программе, взрослым нужно: