МОН запустило платформу для учеников за границей: как совместить обучение в школах двух стран
Для украинских школьников, временно живущих за границей, была создана специальная сокращенная образовательная программа - "Украиноведческий компонент". Подать заявку, чтобы легче получать украинское образование дистанционно, можно на специальной платформе.
Подробнее про основные вызовы для украинских школьников в других странах, цели образовательной программы и предметы, которые она предлагает изучать, а также как именно подать заявку для участия в ней, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Основные вызовы для украинских школьников за границей
Согласно информации Министерства образования и науки Украины, сегодня более 360 000 детей учатся за рубежом и параллельно продолжают получать образование в украинских школах дистанционно.
Учитывая это, необходимо преодолеть основные вызовы:
- потерю связи с украинским языком, культурой и историей;
- двойную нагрузку (ученики вынуждены учиться в иностранной школе и параллельно - в украинской школе онлайн);
- графики в украинской дистанционной школе и иностранной часто совпадают, поэтому ученики выбирают ходить в местную школу и не учиться дистанционно в украинской;
- ученики выбирают оставаться в иностранных школах и поступать в иностранные высшие учебные заведения (из-за низкого качества дистанционного обучения и большой нагрузки);
- сложности с дальнейшей реинтеграцией в украинскую образовательную систему.
Вызовы для украинских детей за рубежом (инфографика: ukrainian.studies.mon.gov.ua)
"Украиноведческий компонент": чем поможет программа
"Украиноведческий компонент" - это сокращенная образовательная программа для школьников, которые выехали за границу из-за войны.
Речь идет о том, что дети имеют возможность:
- ходить в местную школу (в той стране, в которой сейчас находятся);
- в украинской школе - изучать дистанционно только основные предметы (которых нет в иностранной школе).
Остальные предметы, которые ребенок изучает в местной школе за границей, будут перезачтены, ведь ранее МОН создало соответствующую шкалу перевода оценок (для определенного перечня стран, где проживают украинские школьники).
Какие предметы предлагает изучать "Украиноведческий компонент"
В целом сокращенная образовательная программа для украинских школьников позволяет:
- уменьшить учебную нагрузку с около 25 часов до 5-8 часов в неделю;
- продолжить получать украинское образование дистанционно;
- учиться одновременно очно в местной школе.
Учитывая это, она предлагает изучать только те предметы, которых нет в иностранных школах:
- Украинский язык;
- Украинскую литературу;
- Историю Украины;
- Географию Украины;
- Основы правоведения;
- Защиту Украины.
Что изучают в рамках "Украиноведческого компонента" (инфографика: ukrainian.studies.mon.gov.ua)
Как зарегистрироваться на программу "Украиноведческий компонент"
Сегодня, 2 июня 2025 года, МОН Украины запустило единую диджитальную платформу "Украиноведческий компонент".
Она позволяет родителям выбрать школу, которая предоставляет "Украиноведческий компонент", а также подать заявку на зачисление ребенка на эту программу.
Во время брифинга об итогах школьного учебного года, заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева отметила, что это - "единое окно для наших родителей и учеников, находящихся за границей".
"И кто ищет возможности зачисления на "Украиноведческий компонент" - может перейти на единую платформу, через которую можно выбрать заведение (которое гарантированно с 1 сентября 2025 года открывает украиноведческие классы), которое уже готово к коммуникации, зачислению и подготовке к 1 сентября", - объяснила она.
Для того чтобы подать заявку на участие ребенка в программе, взрослым нужно:
- перейти на платформу ukrainian.studies.mon.gov.ua;
- авторизоваться через id.gov.ua;
- создать профиль ребенка;
- выбрать школу и класс;
- создать заявку для ребенка;
- ожидать ответа от школы в течение 5 рабочих дней.
Напомним, ранее мы рассказывали, вернут ли в Украине обучение офлайн с сентября.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Министерства образования и науки Украины, платформа "Украиноведческий компонент", брифинг "Образование в укрытиях и уроки онлайн: итоги школьного учебного года 2024/2025".
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