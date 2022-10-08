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Турция передала США предложение о переговорах России и Запада, - СМИ

Новина українською →
Анкара, Суббота 08 октября 2022 21:54
Турция передала США предложение о переговорах России и Запада, - СМИ Фото: Турция передала США предложение о переговорах России и Запада (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Турция хочет организовать переговоры между странами Запада и Россией. Анкара уже передала соответствующее предложение Вашингтону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую газету Milliyet.

"Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре основные западные страны - США, Францию, Германию и Великобританию. Этот план еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам", - говорится в материале издания.

Вашингтон в свою очередь якобы позитивно прокомментировал такой шаг.

"Анкара также уважает волю Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что война должна вернуться к миру без применения тактического ядерного оружия", - отмечается в статье.

Напомним, ранее советник президента Турции Ибрагим Калин заявил, что российский президент Владимир Путин планирует заключить "новое большое соглашение" с Западом. Оно якобы будет частично касаться Украины.

Также Калин считает, что в будущем переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться, несмотря на то, что Владимир Зеленский утвердил официальный отказ от переговоров с Владимиром Путиным.

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