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Никаких переговоров про Украину без Украины. Данилов отреагировал на инициативу Турции

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Киев, Понедельник 10 октября 2022 19:33
Никаких переговоров про Украину без Украины. Данилов отреагировал на инициативу Турции Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Проведение переговоров России с Западом по войне невозможно без участия Украины. При этом Киев не будет вести диалог с Москвой, пока президентом остается Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Во-первых, никаких разговоров об Украине без Украины не будет, это невозможно сегодня... Кроме того, я бы хотел обратить внимание, что у нас есть решение СНБО, где четко указано, что с президентом Путиным мы переговоры уже вести не можем, это невозможно", - подчеркнул Данилов.

При этом он отметил, что переговоры с РФ будут с новым руководством, но не на условиях страны-агрессора, а на условиях, которые будут устраивать Украину.

Напомним, ранее в турецких СМИ появилась информация, что Анкара хочет организовать переговоры стран Запада с Россией. Они будут касаться Украины.

Позже пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин во время встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом может обсудить возможные переговоры с странами Запада.

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