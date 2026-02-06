ua en ru
Пт, 06 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Свет может подорожать: прогноз НБУ по тарифам

Украина, Пятница 06 февраля 2026 17:18
UA EN RU
Свет может подорожать: прогноз НБУ по тарифам Фото: НБУ допускает рост стоимости электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Национальный банк Украины предполагает повышение тарифов на электроэнергию после завершения отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инфляционный отчет НБУ за январь 2026 года.

Читайте также: Не было тепла - не будет счетов: как изменятся суммы в платежках за дни без отопления

В отчете допускается пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги из-за необходимости восстановления энергетической инфраструктуры.

Согласно обнародованным данным, масштабные повреждения объектов генерации, распределения электроэнергии и газодобычи усиливают потребность в пересмотре цен для населения.

В НБУ отмечают, что после текущего отопительного сезона по этим причинам возможно повышение цен на электроэнергию для бытовых потребителей.

Также НБУ допускает внесение изменений и в другие тарифы, на которые сейчас распространяется мораторий, для достижения ими рыночно обоснованного уровня.

Основным фактором вероятных изменений остается высокая потребность в финансировании ремонтных работ и поддержании устойчивости энергосистемы.

В то же время в отчете отмечается, что НБУ не располагает информацией о возможных решениях в сфере тарифной политики и не вовлечен в ее формирование.

Напомним, счета украинцев за коммунальные услуги с 1 января пересчитают в автоматическом режиме. Таким образом, граждане не будут переплачивать за тепло и воду после вражеских обстрелов.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что решение касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов. Она добавила, что люди должны платить только за полученные услуги.

Отметим, в "Киевтеплоэнерго" сообщили, что вынужденные отключения электроэнергии почти не влияют на объемы потребленного тепла и суммы в платежках за отопление в Киеве. Отмечается, что в большинстве случаев существенной экономии из-за обесточивания нет.

Как определяются тарифы в Украине на различные типы коммунальных услуг, насколько они выросли с начала полномасштабного вторжения и есть ли основания для их поднятия - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Электроэнергия Тарифы на ЖКХ Отопительный сезон
Новости
Сырский назвал три главные контрнаступательные операции 2025 года
Сырский назвал три главные контрнаступательные операции 2025 года
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ