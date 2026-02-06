Свет может подорожать: прогноз НБУ по тарифам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инфляционный отчет НБУ за январь 2026 года.

В отчете допускается пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги из-за необходимости восстановления энергетической инфраструктуры.

Согласно обнародованным данным, масштабные повреждения объектов генерации, распределения электроэнергии и газодобычи усиливают потребность в пересмотре цен для населения.

В НБУ отмечают, что после текущего отопительного сезона по этим причинам возможно повышение цен на электроэнергию для бытовых потребителей.

Также НБУ допускает внесение изменений и в другие тарифы, на которые сейчас распространяется мораторий, для достижения ими рыночно обоснованного уровня.

Основным фактором вероятных изменений остается высокая потребность в финансировании ремонтных работ и поддержании устойчивости энергосистемы.

В то же время в отчете отмечается, что НБУ не располагает информацией о возможных решениях в сфере тарифной политики и не вовлечен в ее формирование.