Когда Чернышову начнут избирать меру пресечения: источники назвали дату и время

Дело Чернышова

Вице‑премьер-министр Украины Алексей Чернышов 23 июня получил подозрение от НАБУ и САП по статье о злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Следствие установило, что он, сотрудничая с должностными лицами Минрегиона, способствовал занижению оценки земельного участка в Киеве почти в пять раз. Это позволило строительной компании получить выгоду, а государство недополучить недвижимости на сумму свыше 1 млрд грн.

По версии НАБУ, за содействие Чернышов и его окружение получили квартиры со значительной скидкой - общая сумма неправомерной выгоды превысила 14,5 млн гривен.

Также на днях в СМИ появились слухи о том, что семья Чернышова выехала из Украины.

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