Коли Чернишову почнуть обирати запобіжний захід: джерела назвали дату і час

Справа Чернишова

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов 23 червня отримав підозру від НАБУ і САП за статтею про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Слідство встановило, що він, співпрацюючи з посадовими особами Мінрегіону, сприяв заниженню оцінки земельної ділянки в Києві майже в п'ять разів. Це дало змогу будівельній компанії отримати вигоду, а державі недоотримати нерухомості на суму понад 1 млрд грн.

За версією НАБУ, за сприяння Чернишов і його оточення отримали квартири зі значною знижкою - загальна сума неправомірної вигоди перевищила 14,5 млн гривень.

Також днями у ЗМІ з'явилися чутки про те, що сім'я Чернишова виїхала з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.