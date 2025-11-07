RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Когда будут первые реальные контракты на экспорт оружия из Украины: озвучена дата

Фото: секретарь СНБО Рустем Умеров (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

Украина готовится к экспорту оружия. Первые реальные контракты ожидаются не раньше второй половины 2026 года.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом шла речь на встрече с журналистами секретаря СНБО Рустема Умерова и советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина.

Также на встрече присутствовал и.о. председателя Госэкспортконтроля Олег Цильвик и исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

Как сообщается, часть украинского оборонного производства будет работать на контролируемый экспорт вооружения в дружественные страны. Это станет инструментом самофинансирования отрасли и позволит сохранить производственные темпы, рабочие места и обеспечить приток валютной выручки в сектор обороны.

Что будет экспортировать Украина

Первыми на экспорт пойдут украинские беспилотные системы - воздушные, наземные и морские. Часть таких производств будет работать по "датской модели" - в формате Build in Ukraine или Build with Ukraine.

Это означает, что иностранные партнеры будут инвестировать в производство оружия непосредственно в Украине или создавать совместные мощности на своей территории.

Как будет работать новая модель

Основная идея - избыточные производственные мощности не должны простаивать. Часть продукции будет поставляться на фронт, а часть - на экспорт.

Полученные пошлины и налоги будут направляться на заключение новых контрактов для Сил безопасности и обороны, что позволит одновременно усиливать украинскую армию и развивать оборонную экономику.

Когда будут первые контракты

По оценкам специалистов, рынок оборонного экспорта имеет инерционный характер. Первые реальные контракты ожидаются не раньше второй половины 2026 года.

Это связано с необходимостью проведения тестов, сертификации и закупочных процедур партнеров, что требует времени.

Также во время беседы отметили, что из более тысячи оборонных компаний, которые сегодня работают в Украине, сейчас готовы пройти необходимые технические процедуры и получить экспортные разрешения менее половины.

 

Экспорт оружия

Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал массовый экспорт украинского оружия.

По словам главы государства, до конца года Украина откроет платформы для экспорта оружия в ЕС, США и на Ближнем Востоке. Прибыли от оружия предоставят возможность профинансировать дефицитные потребности обороны.

Также сообщалось, что ранее украинская делегация недавно посетила США. Стороны обсудили запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности

Подробнее о том, почему Украине стоит открыть экспорт оружия, - читайте в материале РБК-Украина.

