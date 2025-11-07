Коли будуть перші реальні контракти на експорт зброї з України: озвучена дата

Також на зустрічі був присутній т.в.о. голови Держекспортконтролю Олег Цільвік та виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

Як повідомляється, частина українського оборонного виробництва працюватиме на контрольований експорт озброєння до дружніх країн. Це стане інструментом самофінансування галузі та дозволить зберегти виробничі темпи, робочі місця і забезпечити приплив валютної виручки у сектор оборони.

Що експортуватиме Україна

Першими на експорт підуть українські безпілотні системи - повітряні, наземні та морські. Частина таких виробництв працюватиме за "данською моделлю" - у форматі Build in Ukraine або Build with Ukraine.

Це означає, що іноземні партнери інвестуватимуть у виробництво зброї безпосередньо в Україні або створюватимуть спільні потужності на своїй території.

Як працюватиме нова модель

Основна ідея - надлишкові виробничі потужності не повинні простоювати. Частина продукції постачатиметься на фронт, а частина - на експорт.

Отримані мита й податки спрямовуватимуться на укладання нових контрактів для Сил безпеки та оборони, що дозволить одночасно посилювати українську армію й розвивати оборонну економіку.

Коли будуть перші контракти

За оцінками фахівців, ринок оборонного експорту має інерційний характер. Перші реальні контракти очікуються не раніше другої половини 2026 року.

Це пов’язано з необхідністю проведення тестів, сертифікації та закупівельних процедур партнерів, що потребує часу.

Також під час бесіди наголосили, що понад тисячі оборонних компаній, які сьогодні працюють в Україні, наразі готові пройти необхідні технічні процедури й отримати експортні дозволи менше половини.