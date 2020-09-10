Колесникову заарештували, а Кабмін заборонив транзит іноземців: новини за 9 вересня

Кабінет міністрів України змінив правила в'їзду іноземців в Україну, Верховний суд зупинив стягнення 350 млн доларів з ПриватБанку, учасницю президії координаційної ради в Білорусі Марію Колесникову заарештували. Детальніше про те, що сталося в середу, 9 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

Кабмін заборонив транзит іноземців через Україну та змінив правила в'їзду

Кабінет міністрів України змінив правила в'їзду іноземців в Україну. Зокрема, уряд заборонив транзитний проїзд іноземним громадянам.

Про це йдеться у постанові уряду № 791 від 2 вересня 2020 року. Зміни стосуються переліку виключень для іноземців, яким не заборонено в’їзд в Україну.

Відтепер іноземці, які мають родинні зв'язки з українськими громадянами, можуть в'їхати в Україну, якщо вони є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабусею або дідусем громадянина України.

Верховний суд зупинив стягнення 350 млн доларів з ПриватБанку на користь Суркісів

Верховний суд відкрив касаційне провадження за скаргою Кабінету міністрів України на рішення судів у справі щодо депозитів родини Суркісів у ПриватБанку. Йдеться про рішення Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року та постанову Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року.

Про це повідомляється на сайті судової влади України.

Стягнення не відбудеться, поки рішення судів оскаржуються у касаційних інстанціях.

Колеснікову заарештували, їй загрожує до 5 років в'язниці

Затриману учасницю президії координаційної ради у Білорусі Марію Колеснікову вже заарештовано. За звинуваченнями, які їй пред'являють, їй може загрожувати до 5 років в'язниці.

Про це розповів її батько Олександр Колесніков, передає РІА Новини.

"Її заарештували, я думав про затримання, він (слідчий, - ред.) сказав, що вона під арештом, за статтею 361 частина 3", - зазначив Колесніков.

Санкція цієї статті передбачає тюремний строк від двох до п'яти років.

Путін просив Лукашенка поговорити з Зеленським

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що президент Росії Володимир Путін просив його поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Путін хотів, щоб він поговорив з ним "по-батьківськи".

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю російським ЗМІ.

Лукашенко жалкує, що Україна приєдналася до "тиску на Білорусь" після початку протестів у країні.

У Києві вибухнула автоцистерна для перевозки газу, є загиблий та постраждалий

Поліція повідомила, що в Києві стався вибух автоцистерни на одному з підприємств, що знаходиться на вулиці Віскозній. В результаті цього загинула людина та ще одна постраждала.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

За данимим поліції, вибух стався у результаті проведення зварювальних робіт. Внаслідок цього на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33 - річного чоловіка доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

У Києві затримали одного з ватажків терористів "Ісламської держави"

Правоохоронці затримали у Києві одного із ватажків міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" та арештували його на 40 діб. Терорист перебував у розшуку за лінією Інтерполу.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Затриманий терорист є вихідцем з пострадянської країни та входить до керівної ланки "ІД". Терорист був заступником відомого чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в аеропорту Ататюрк у 2016 році.

Магазини "піраміди" B2B Jewelry продовжують працювати: в СБУ зробили заяву

В Україні продовжують працювати магазини фінансової піраміди B2B Jewelry навіть після блокування діяльності організації співробітниками СБУ ще наприкінці серпня.

Таким чином інвестори "піраміди" мають ще можливість обміняти придбані сертифікати на продукцію. Про це в Службі безпеки України заявили у відповідь на запит hromadske.ua.

У відомстві поінформували, що трьом причетним до організації B2B Jewelry вже оголосили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом. Також повідомляється, що двом з них обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.