Колесникову арестовали, а Кабмин запретил транзит иностранцев: новости за 9 сентября

Кабинет министров Украины изменил правила въезда иностранцев в Украину, Верховный суд остановил взыскание 350 млн долларов с ПриватБанка, участницу президиума координационного совета в Беларуси Марию Колесникову арестовали. Подробнее о том, что произошло в среду, 9 сентября, - в материале РБК-Украина

Кабмин запретил транзит иностранцев через Украину и изменил правила въезда

Кабинет министров Украины изменил правила въезда иностранцев в Украину. В частности, правительство запретило транзитный проезд иностранным гражданам.

Об этом говорится в постановлении правительства № 791 от 2 сентября 2020 года. Изменения касаются перечня исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину.

Отныне иностранцы, которые имеют родственные связи с украинскими гражданами, могут въехать в Украину, если они являются одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины.

Верховный суд остановил взыскание 350 млн долларов с ПриватБанка в пользу Суркисов

Верховный суд открыл кассационное производство по жалобе Кабинета министров Украины на решения судов по делу депозитов семьи Суркисов в ПриватБанке. Речь идет о решении Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года и постановлении Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года.

Об этом сообщается на сайте судебной власти Украины.

Взыскания не произойдет, пока решения судов обжалуются в кассационных инстанциях.

Колесникову арестовали, ей грозит до 5 лет тюрьмы

Задержанная участница президиума координационного совета в Беларуси Мария Колесникова уже арестована. По обвинениям, которые ей предъявляют, ей может грозить до 5 лет тюрьмы.

Об этом рассказал ее отец Александр Колесников, передает РИА Новости.

"Ее арестовали, я думал о задержании, он (следователь, - ред.) сказал, что она под арестом, по статье 361 часть 3", - отметил Колесников.

Санкция этой статьи предусматривает тюремный срок от двух до пяти лет.

Путин просил Лукашенко поговорить с Зеленским

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что президент России Владимир Путин просил его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путин хотел, чтобы он поговорил с ним "по-отечески".

Об этом Лукашенко сказал в интервью российским СМИ.

Лукашенко жалеет, что Украина присоединилась к "давлению на Беларусь" после начала протестов в стране.

В Киеве взорвалась автоцистерна для перевозки газа, есть погибший и пострадавший

Полиция сообщила, что в Киеве произошел взрыв автоцистерны на одном из предприятий, что находится на улице Вискозной. В результате этого погиб человек и еще один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным полиции, взрыв произошел в результате проведения сварочных работ. В результате на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33 - летнего мужчину доставили в больницу с телесными повреждениями.

В Киеве задержали одного из главарей террористов "Исламского государства"

Правоохранители задержали в Киеве одного из главарей международной террористической организации "Исламское государство" и арестовали его на 40 суток. Террорист находился в розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задержанный террорист является выходцем из постсоветской страны и входит в руководящее звено "ИГ". Террорист был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в аэропорту Ататюрк в 2016 году.

Магазины "пирамиды" B2B Jewelry продолжают работать: в СБУ сделали заявление

В Украине продолжают работать магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry даже после блокировки деятельности организации сотрудниками СБУ еще в конце августа.

Таким образом инвесторы "пирамиды" имеют еще возможность обменять купленные сертификаты на продукцию. Об этом в Службе безопасности Украины заявили в ответ на запрос hromadske.ua.

В ведомстве проинформировали, что трем причастным к организации B2B Jewelry уже объявили подозрение в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. Также сообщается, что двум из них избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.