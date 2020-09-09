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У Києві затримали одного з ватажків терористів "Ісламської держави"

Київ, Середа 09 вересня 2020 18:32
У Києві затримали одного з ватажків терористів "Ісламської держави"
Фото: затримання терориста у Києві (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці затримали у Києві одного із ватажків міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" та арештували його на 40 діб. Терорист перебував у розшуку за лінією Інтерполу.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Затриманий терорист є вихідцем з пострадянської країни та входить до керівної ланки "ІД". Терорист був заступником відомого чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в аеропорту Ататюрк у 2016 році.

"Іноземець брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів", - розповіли в СБУ.

Спецслужба встановила, що іноземець прибув в Україну у 2018 році за підробленими документами, після чого створив у Київській області злочинне угруповання з вихідцями із країн Центральної Азії. Також, він продовжував координувати осередки "ІД" за кордоном.

"СБУ також перевіряє можливу причетність міжнародного злочинця та учасників злочинного угруповання до підготовки терористичних актів на території України", - додали в спецслужбі.

Нагадаємо, у серпні бойовика "Ісламської держави" затримали у Житомирі, його планували екстрадувати.

Крім того, РБК-Україна пояснювало, чому бойовики "Ісламської держави" переховуються на території України.

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