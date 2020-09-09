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Колеснікову заарештували, їй загрожує до 5 років в'язниці

Мінськ, Середа 09 вересня 2020 16:38
Колеснікову заарештували, їй загрожує до 5 років в'язниці
Фото: Марія Колеснікова (tut by фото Ольга Шукайло)
Автор: РБК-Україна

Затриману учасницю президії координаційної ради у Білорусі Марію Колеснікову вже заарештовано. За звинуваченнями, які їй пред'являють, їй може загрожувати до 5 років в'язниці.

Про це розповів її батько Олександр Колесніков, передає РІА Новини.

"Її заарештували, я думав про затримання, він (слідчий, - ред.) сказав, що вона під арештом, за статтею 361 частина 3", - зазначив Колесніков.

Санкція цієї статті передбачає тюремний строк від двох до п'яти років. За його словами, Колеснікова відкидала можливість залишити Білорусь. Він також заявив, що пишається тим, що його дочка порвала паспорт при спробі вигнати її з країни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Колеснікова проходить підозрюваною у справі про захоплення влади. Цю кримінальну справу було відкрито стосовно членів координаційної ради опозиції. Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що представники цієї ради "відповідатимуть за законом".

Колеснікова перебуває в СІЗО № 1 в Мінську. Напередодні вона була затримана при спробі видворення з Білорусі до України. За версією білоруської влади, її вже оформили на виїзд, після чого на шляху до кордону з Україною її нібито висадили з авто інші опозиціонери, які вчора прибули до Києва.

Як стверджує опозиція, Колеснікова не хотіла примусово залишати країну і порвала свій паспорт. Після цього інциденту її утримували в Мозирському прикордонному загоні в Гомельській області.

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