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Верховний суд зупинив стягнення 350 млн доларів з ПриватБанку на користь Суркісів

Київ, Середа 09 вересня 2020 13:32
Верховний суд зупинив стягнення 350 млн доларів з ПриватБанку на користь Суркісів
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Стягнення не відбудеться, поки рішення судів оскаржуються у касаційних інстанціях

Верховний суд відкрив касаційне провадження за скаргою Кабінету міністрів України на рішення судів у справі щодо депозитів родини Суркісів у ПриватБанку. Йдеться про рішення Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року та постанову Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року.

Про це повідомляється на сайті судової влади України.

Одночасно суд задовольнив клопотання ПриватБанку і зупинив виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року, залишеної без змін постановою Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року, до закінчення касаційного провадження у справі.

Задовольняючи клопотання, Верховний суд врахував, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 2 вересня 2020 року визначено порядок виконання ухвали Печерського районного зокрема, шляхом стягнення з "ПриватБанку" грошових коштів у сумі 347 млн доларів.

"Колегія суддів визнала обґрунтованість настання ризиків для заявника до ухвалення рішення судом касаційної інстанції у цій справі, а також імовірність утруднення повороту виконання судового рішення у разі його скасування Верховним судом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній, що пов'язані з сім'єю Суркісів, до державного ПриватБанку. Справа стосується обслуговування депозитів компаній на 350 млн доларів.

Водночас НАБУ відкрило кримінальне провадження за рішенням Печерського районного суду Києва про стягнення з ПриватБанку 350 млн доларів на користь компаній братів Суркісів. Розслідується спроба заволодіти грошима.

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