У Києві вибухнула автоцистерна для перевозки газу, є загиблий та постраждалий

Фото: місце вибуху (npu.gov.ua)

Поліція повідомила, що в Києві стався вибух автоцистерни на одному з підприємств, що знаходиться на вулиці Віскозній. В результаті цього загинула людина та ще одна постраждала.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

За данимим поліції, вибух стався у результаті проведення зварювальних робіт. Внаслідок цього на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33 - річного чоловіка доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

У прес-службі зазначають, що зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Деснянському управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, раніше в Києві на вулиці Булгакова сталася пожежа в квартирі багатоповерхового будинку, в результаті чого постраждали троє людей.

Крім того, в Києві горіла недобудована багатоповерхівка; вогонь охопив декілька поверхів.

Крім того, в одному зі столичних кафе в Деснянському районі стався вибух: відвідувачів і персонал евакуювали, а пізніше вдалося встановити причину інциденту.