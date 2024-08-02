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УЗ начала продажу билетов на детский вагон: в чем его особенность

Украина, Пятница 02 августа 2024 12:20
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УЗ начала продажу билетов на детский вагон: в чем его особенность Фото: УЗ начала продажу билетов на детский вагон поезда "Харьков - Ясиня" (mtu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине стартовала продажа билетов на уникальный детский вагон. Он будет курсировать в составе поезда "Харьков - Ясиня".

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Стартовали продажи билетов на первый в истории "Укрзализныци" детский купейный вагон, который будет курсировать в составе поезда №15/16 "Харьков - Ясиня" с 8 августа", - говорится в сообщении.

Вагон оснащен таким образом, чтобы самым маленьким пассажирам от 0 до 8 лет и их родителям было комфортно, безопасно и интересно в пути.

Что известно о билетах

Билеты на этот вагон доступны для приобретения исключительно через мобильное приложение "Укрзализныци", стоимость билета - аналогична стоимости купейных билетов аналогичного класса.

Вагон имеет маркировку "Детский" в приложении, чтобы родители, путешествующие с маленькими детьми, могли выбрать поездку именно в этом вагоне.

Напоминаем, что дети до 5 лет включительно путешествуют поездами "Укрзализныци" бесплатно и не нуждаются в отдельном билете.

Что известно о детском вагоне

Работы по модернизации этого вагона продолжались около полугода. Вагон получил ряд современных решений, которые сделают путешествие родителей с детьми более комфортным: от детских манежей до пеленальных столиков в туалете.

Как сообщалось, с 10 сентября УЗ вносит изменения в расписание движения двух поездов "Интерсити+" "Киев - Перемышль".

Напомним, "Укрзализныця" запустила дополнительные "Интерсити" сообщением "Киев - Одесса". Они будут курсировать до конца августа.

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