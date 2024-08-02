УЗ начала продажу билетов на детский вагон: в чем его особенность

В Украине стартовала продажа билетов на уникальный детский вагон. Он будет курсировать в составе поезда "Харьков - Ясиня".

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Стартовали продажи билетов на первый в истории "Укрзализныци" детский купейный вагон, который будет курсировать в составе поезда №15/16 "Харьков - Ясиня" с 8 августа", - говорится в сообщении.

Вагон оснащен таким образом, чтобы самым маленьким пассажирам от 0 до 8 лет и их родителям было комфортно, безопасно и интересно в пути.

Что известно о билетах

Билеты на этот вагон доступны для приобретения исключительно через мобильное приложение "Укрзализныци", стоимость билета - аналогична стоимости купейных билетов аналогичного класса.

Вагон имеет маркировку "Детский" в приложении, чтобы родители, путешествующие с маленькими детьми, могли выбрать поездку именно в этом вагоне.

Напоминаем, что дети до 5 лет включительно путешествуют поездами "Укрзализныци" бесплатно и не нуждаются в отдельном билете.

Что известно о детском вагоне

Работы по модернизации этого вагона продолжались около полугода. Вагон получил ряд современных решений, которые сделают путешествие родителей с детьми более комфортным: от детских манежей до пеленальных столиков в туалете.