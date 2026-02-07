Кого вооружат в первую очередь: Трамп изменил правила продажи оружия США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который изменит подход Вашингтона к продаже оружия другим странам. Теперь приоритетность будет определяться по другим правилам.
С этого момента приоритет в закупке американского оружия будут предоставлять в пользу стран, которые имеют высокие оборонные расходы и стратегическое значение в своих регионах.
Reuters отмечает, что указ Трампа который устанавливает "Стратегию приоритетной передачи вооружений в интересах Америки", знаменует собой значительный сдвиг в политике США в области продал вооружений.
"Он предписывает федеральным агентствам отдавать приоритет зарубежным военным продажам партнерам, которые вложили значительные средства в собственные возможности самообороны и занимают важные позиции или находятся в ключевых географических регионах", - пишет агентство.
Этот шаг призван ускорить поставки американского оружия союзникам, а также использовать зарубежные закупки для расширения собственных производственных мощностей.
"В будущих продажах вооружений приоритет будет отдаваться американским интересам, поскольку для наращивания американского производства и потенциала будут использоваться зарубежные закупки и капитал", - говорится в публикации Белого дома.
В указе не упоминаются никакие страны, однако как известно, в 2025 году лидеры НАТО поддерживали новый целевой показатель расходов в размере 5% ВВП до 2035 года, что отвечает новым критериям США.
К слову, ранее на протяжении десятилетий продажи американского оружия осуществлялись в порядке очереди. Изменить это можно было только после преодоления значительных препятствий и предоставления приоритета конкретной стране.
В Белом доме добавили, что предыдущий подход привел к задержкам в производстве и поставках, поскольку заказы не соответствовали производственным возможностям США.
Напомним, в октябре 2025 года европейские чиновники одобрили выделение 1,5 млрд евро на повышение обороноспособности Европы из-за войны в Украине.
Кроме того, в прошлом году ЕС создал программу SAFE, чтобы совместно совершать оборонные закупки и упрощать процедуры перемещения военной техники по континенту. На нее были выделено 150 млрд евро, однако уже этой весной программа прекратится. По данным Bloomberg, ЕС уже изучает возможности привлечь дополнительные средства.
Также отметим, что в конце декабря генсек НАТО Марк Рютте призвал Альянс повысить расходы на оборону до 5%, чтобы не вышло так, что Россия через несколько лет станет значительно сильнее НАТО.