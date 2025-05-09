Зеленский заявил о встрече с лидерами "коалиции решительных" и назвал дату

В Украине на этой неделе пройдет встреча лидеров стран "коалиции решительных", которые рассматривают возможность отправки контингента на украинскую территорию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Глава украинского государства выступил на саммите стран-участников Joint Expeditionary Force (Объединенных экспедиционных сил), в которые входят Британия, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина.

"В Украине мы также готовимся к встрече с лидерами коалиции решительных - предстоит серьезная работа", - рассказал Зеленский.

По его словам, Украине нужна такая коалиция и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность.

Президент выразил уверенности, что Европа только выиграет от такой инициативы, она поможет усилить архитектуру безопасности.

"Завтра - встречи", - коротко добавил он.